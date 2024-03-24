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軍事迷快來！海軍敦睦艦隊2軍艦 今明抵台南安平商港
海軍敦睦遠航訓練支隊3月9日起，執行國內環島航訓任務，最終站抵達台南安平商港，除開放532磐石軍艦及1206迪化軍艦供國民登艦參觀外，更有登陸戰車、20機砲悍馬車等裝備陳展，讓民眾、軍事迷大飽眼福。
海軍113年敦睦遠航訓練支隊3月9日至25日執行國內環島航訓任務，依序靠泊高雄、花蓮、蘇澳、基隆、澎湖馬公、台中及台南安平等7大港口，今明兩天532磐石軍艦（油彈補給艦）及1206迪化軍艦（康定級飛彈巡防艦）停靠安平商港，為航訓任務最終站。據統計，過去皆會停靠安平商港，至今已超過10次以上，光去年參訪民眾就達4萬4396人。
今天一早未到9點開放時間便聚集人潮紛紛排隊等候入內，更有軍事迷表示，清晨5點半就到此拍攝軍艦英姿，特別是來看國造油彈補給艦「磐石艦」。此次敦睦艦隊除展示軍力外，更特別打造文宣館，展示台灣文化等。
台南市長黃偉哲、海軍保修指揮部指揮官高志雄等人今天出席，黃偉哲致贈加菜金慰勞辛勞的海軍弟兄。
高志雄表示，敦睦支隊航訓任務是每年大事，是海軍軍官養成教育畢業前，藉由國內外航訓，拓展海軍官校學生宏觀視野，並學習領導統御及遠洋航訓知能，提升艦隊整體遠洋作戰能力，達到全民國防、捍衛海疆與守護家園的使命。
黃偉哲表示，特別感謝海軍提供機會，讓市民朋友能近距離接觸軍艦，了解海軍官兵的訓練生活，市府也會全力配合，提供所需支援，祝福此次航程平安順利，圓滿成功。
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