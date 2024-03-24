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綠委提女性軍士官退伍納管 白委加碼戰技複訓轉後備

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
陸軍第8軍團在屏東滿豐陣地舉行「作戰區聯合反登陸作戰操演」，總共有36門重砲進行保養射擊的操演，其中一門155榴砲全由女性軍士官操作。記者劉學聖／攝影
陸軍第8軍團在屏東滿豐陣地舉行「作戰區聯合反登陸作戰操演」，總共有36門重砲進行保養射擊的操演，其中一門155榴砲全由女性軍士官操作。記者劉學聖／攝影

民進黨立委李柏毅近日提出修法，主張女性軍士官退伍後列入納管，民眾黨立委林憶君今天說，基於兩性平等、強化動員目標，她個人給予支持，還說女性士官兵退伍後，應該定期接受戰技複訓，比照男性納管為後備軍人

李柏毅近日提出「陸海空軍軍官士官服役條例」修正草案，草案明定女子志願服軍官役、士官役者，適用「陸海空軍軍官士官服役條例」相關規定，並且納入後備編管。至於本條例修正施行以前，已經考入軍事校院或入營者，仍然依照其志願服預備役。

林憶君表示，民進黨立委的提案反映兵源嚴重短缺的問題，但是基於兩性平等原則、強化國家動員能力的目標，自己還是給予支持。

林憶君說，她也要提醒國防部，接受召訓的女性官士兵，依照服役期間的專長職務，應該要接受戰技複訓，比照男性官士兵納管為後備軍人，畢竟她們也受過長期的軍事專業訓練，否則就算修法也無濟於事，毫無意義。

李柏毅 空軍 軍人

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