獨／少將將公發洗衣機寄回家用的代價 遭重判12年徒刑

前陸軍金防部參謀長林帝志（現已改名）涉嫌將公發洗衣機寄回台灣家中使用，遭控違反貪污治罪條例案件，經檢察官提起公訴後，以犯侵占公用財物罪，遭金門地方法院判處有期徒刑12年，褫奪公權3年，全案可上訴。

此案雖經法院引用條文，宣示涉案者侵占財物為5萬元以下，情節輕微，應減輕其刑，12年刑期顯重判。分析判決書內容，可能與審酌被告所侵占系爭洗衣機價格僅7990元，被告雖於犯後屢屢故作與實情不符答辯，並有掩飾，協請他人圓謊，且須待查得明確事證後，才願坦承案情有關。林帝志在軍中因募兵成效良好，前程原被看好，貪小便宜為一台洗衣機遭判重刑。

金門地方法院判決書表示，林帝志民國106年7月1日起至108年10月4日間，擔任陸軍金門防衛指揮部少將參謀長，106年12月間，知悉金防部後勤處將為官兵採購洗衣機，主動提議為時任金防部副參謀長鄭有為添購每台價格7990元的洗衣機，先置放在參謀長辦公室，待副參謀長鄭有為從台灣返回金門後，再交予其使用。

判決書指出，林帝志指示蘇姓駕駛兵，詢問鄭姓副參謀長，是否使用洗衣機，鄭表示暫無更換洗衣機意願，林帝志指示蘇兵，將洗衣機暫置參謀長辦公室庫房，107年1月4日，指示不知情蘇姓、呂姓駕駛兵，將未開包裝洗衣機，以戰督車載到金門嘉里大榮物流股份有限公司金門營業所，託運寄送至林帝志台南市住處，由其妻收下，將洗衣機侵占為己用。

金防部傳開洗衣機消息後，林帝志107年6月7日晚間在參謀長辦公室，自費8000元交付予蘇呂兩兵，指示兩人前往市區採購相同型洗衣機運回營區，交代別被部隊發現。

林帝志獲悉因侵占洗衣機遭司法偵辦，將自購洗衣機私下運至不知情金門友人處，與友人商議提供洗衣機予友人使用，請託友人出具一張洗衣機存放證明書，註明這台洗衣機是一年多前交予陳瑞堂使用。法院認為這是試圖掩飾其將系爭洗衣機侵占入己之行為。法務部調查局福建省調查處109年10月29日上午8時30分，前往陳瑞堂工務所查扣這台洗衣機。

法院認為，按犯貪污治罪條例第4條至第6條之罪，情節輕微，其所得或所圖得財物或不正利益在5萬元以下者，減輕其刑，同條例第12條第1項定有明文。審酌被告所侵占系爭洗衣機價格僅7990元，被告雖於犯後屢屢故作與實情不符之答辯，並有掩飾，協請他人圓謊，且須待查得明確事證後，才願坦承案情，惟此皆屬犯後態度之量刑審酌事項，尚難認被告侵占系爭洗衣機當下的情節重大。