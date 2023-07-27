國軍急救包遭質疑高裝檢用 陸勤部澄清

基隆彈藥分庫日前發生迫砲不明原因爆炸案，引起網友評論「單兵戰傷急救包採購及止血帶運用」，指稱裝備根本是「高裝檢」用。陸軍後勤指揮部今天嚴予否認，並表示意外發生當下，現場具EMT專長及戰傷救護完訓幹部，即對傷者施以初步急救措施。

針對網友批評，陸軍後勤指揮部今（27）日表達感謝，並允諾後續將廣納相關專業意見，據以精進戰傷救護訓練，但部分評論顯有誤解。

陸勤部表示，內含戰術止血帶的單兵戰傷急救包是民國111至114年分年採購，基隆彈藥分庫尚未獲撥，目前獲得的急救包已撥發至外離島地區，以及本島部分單位，並明訂相關使用規定，網傳僅用於高裝檢檢查，並不屬實。

陸勤部表示，為符合現代戰傷救護所需，提升戰場存活率，國軍已執行單兵戰傷救護訓練多年，並自去年起推廣訓練簽證，官兵深知其重要性，部分幹部自發性購置止血帶，於營內反覆熟稔救護技能。

陸勤部表示，國軍對於各項安全極為重視，各營區均具EMT合格證照救護官兵，此次不幸事件，即為現場具EMT專長及戰傷救護完訓幹部施以初步急救措施。

陸勤部表示，各部隊醫務所及連級醫藥箱現均配有通用止血帶，若有缺損，可向三軍衛材供應處申補；陸勤部將持續強化各營區緊急救護量能，以及戰傷救護訓練，以確保官兵人身安全。