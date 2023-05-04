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【軍情+】虎井嶼砲擊最前線！軍民一家親 阿兵哥變女婿？
近幾年台海關係緊繃，外離島實彈射擊「鎮疆操演」頻率從每季一次改為每月實施。【軍情+】前進澎湖列島中的虎井嶼，直擊砲兵部隊實彈操演現場。
同場加映離島版戀愛巴士！島上軍比民多，重兵部署名符其實，軍民談戀愛也別想逃過情報網，還有阿兵哥躍升里長伯的「女婿」？！
YouTube聯合影音udn vidoe頻道推出原創影音內容【軍情+】，帶您前進虎井嶼砲擊最前線，看到當地特殊的軍民一家親文化。
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