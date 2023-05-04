【軍情+】虎井嶼砲擊最前線！軍民一家親 阿兵哥變女婿？

清晨4時，澎湖虎井嶼東山一片黑暗，四周只有風聲與海浪聲。射擊場點點微光閃爍，是官兵頭盔上的電筒。3門155公釐M114榴彈砲放列就位，砲口指向東南方的海上航道。為避免清晨露水，發射藥包從彈筒取出，立刻套上塑膠袋防潮。 5時10分，馬公射出4枚照明彈。指揮所標定座標後，虎井與馬公的各類火砲同時開火，砲彈密集落在目標區內。射擊告一段落，官兵立刻鬆開將砲身緊扣地面的駐鋤，用卡車將它們拖到另一處砲堡，準備進行下一輪射擊。 澎湖地區每月都要進行鎮疆反登陸實彈射擊，虎井嶼砲兵第三連是澎防部唯一部署在離島的部隊，也是唯一每月都須參加鎮疆操演的單位。常住人口不到200人的虎井，島民超過三分之一是阿兵哥，更是真正實現軍民同島一命的所在。

2023-05-04 12:00