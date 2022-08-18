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影／韓國黑鷹教練機過境高雄 吸引大批飛機迷搶拍

攝影中心／ 記者劉學聖/即時報導
南韓空軍的T-50「黑鷹」特技表演飛行隊，今天上午降落高雄小港機場過境加油，吸引大批航空迷前來圍觀，相機快門按不停。記者劉學聖／攝影
南韓空軍的T-50「黑鷹」特技表演飛行隊，今天上午降落高雄小港機場過境加油，吸引大批航空迷前來圍觀，相機快門按不停。記者劉學聖／攝影

南韓空軍的T-50「黑鷹」特技表演飛行隊，從上個月到英國參加皇家國際航空展後陸續到各地演出，世界巡演最後一站在菲律賓結束後，今天上午向我國申請降落高雄小港機場過境加油，準備下午返回南韓，由於難得有外國軍機降落高雄，吸引大批航空迷前來圍觀，相機快門按不停。

隸屬南韓空軍的黑鷹特技飛行小組，結束在菲律賓的表演後，到高雄小港機場加油整備後再返韓，上午一架隸屬南韓空軍的C-130運輸機搭載地勤人員及裝備先行降落，之後六架T-50黑鷹教練機也跟著陸續降落，黑黃色的外觀十分顯眼，機尾還有南韓國旗塗裝，讓等候許久的航空迷們相機拍不停，原本預計將有九架軍機降落，不過到中午為止另外三架還在菲律賓基地進行整備尚未起飛。軍事專家指出，T-50教練機航程無法從馬尼拉直接飛回首爾，所以選擇在高雄小港機場加油整備，才會返回南韓。黑鷹飛行表演隊，除了是專業訓練飛行表演以外，在各地進行整備時也會有自己的地勤人員同行維修，時隔4年再度過境台灣，也讓航空迷們興奮不已。

南韓空軍的T-50「黑鷹」特技表演飛行隊，今天上午降落高雄小港機場過境加油，準備下午返回南韓，由於難得有外國軍機降落高雄，吸引大批航空迷前來圍觀，相機快門按不停。記者劉學聖／攝影
南韓空軍的T-50「黑鷹」特技表演飛行隊，今天上午降落高雄小港機場過境加油，準備下午返回南韓，由於難得有外國軍機降落高雄，吸引大批航空迷前來圍觀，相機快門按不停。記者劉學聖／攝影
南韓空軍的黑鷹教練機與空勤隊黑鷹直升機意外同框。記者劉學聖／攝影
南韓空軍的黑鷹教練機與空勤隊黑鷹直升機意外同框。記者劉學聖／攝影
南韓空軍的T-50「黑鷹」特技表演飛行隊，今天上午降落高雄小港機場過境加油，準備下午返回南韓，由於難得有外國軍機降落高雄，連小港機場地勤人員也放下手邊工作拍起來。記者劉學聖／攝影
南韓空軍的T-50「黑鷹」特技表演飛行隊，今天上午降落高雄小港機場過境加油，準備下午返回南韓，由於難得有外國軍機降落高雄，連小港機場地勤人員也放下手邊工作拍起來。記者劉學聖／攝影
南韓空軍的T-50「黑鷹」特技表演飛行隊，今天上午降落高雄小港機場過境加油，吸引大批航空迷前來圍觀，相機快門按不停。記者劉學聖／攝影
南韓空軍的T-50「黑鷹」特技表演飛行隊，今天上午降落高雄小港機場過境加油，吸引大批航空迷前來圍觀，相機快門按不停。記者劉學聖／攝影
南韓空軍的C-130運輸機搭載地勤人員及裝備高雄小港機場過境加油，準備下午返回南韓。記者劉學聖／攝影
南韓空軍的C-130運輸機搭載地勤人員及裝備高雄小港機場過境加油，準備下午返回南韓。記者劉學聖／攝影
南韓空軍的T-50「黑鷹」特技表演飛行隊，今天上午降落高雄小港機場過境加油，準備下午返回南韓，由於難得有外國軍機降落高雄，吸引大批航空迷前來圍觀，相機快門按不停。記者劉學聖／攝影
南韓空軍的T-50「黑鷹」特技表演飛行隊，今天上午降落高雄小港機場過境加油，準備下午返回南韓，由於難得有外國軍機降落高雄，吸引大批航空迷前來圍觀，相機快門按不停。記者劉學聖／攝影
南韓空軍的T-50「黑鷹」特技表演飛行隊，今天上午降落高雄小港機場過境加油，準備下午返回南韓。記者劉學聖／攝影
南韓空軍的T-50「黑鷹」特技表演飛行隊，今天上午降落高雄小港機場過境加油，準備下午返回南韓。記者劉學聖／攝影
南韓空軍的T-50「黑鷹」特技表演飛行隊，今天上午降落高雄小港機場過境加油，吸引大批航空迷前來圍觀，相機快門按不停。記者劉學聖／攝影
南韓空軍的T-50「黑鷹」特技表演飛行隊，今天上午降落高雄小港機場過境加油，吸引大批航空迷前來圍觀，相機快門按不停。記者劉學聖／攝影
南韓空軍的T-50「黑鷹」特技表演飛行隊，今天上午降落高雄小港機場過境加油，準備下午返回南韓，由於難得有外國軍機降落高雄，吸引大批航空迷前來圍觀，相機快門按不停。記者劉學聖／攝影
南韓空軍的T-50「黑鷹」特技表演飛行隊，今天上午降落高雄小港機場過境加油，準備下午返回南韓，由於難得有外國軍機降落高雄，吸引大批航空迷前來圍觀，相機快門按不停。記者劉學聖／攝影

小港機場 南韓 空軍

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