白沙屯媽進香300公里 信徒喊明年見

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖徒步雲林北港朝天宮進香活動，昨下午2時45分，在數以萬計信眾高喊「進喔！進喔！」聲中，鑾轎在宮前三進三後衝進廟內，安座後圓滿落幕。依GPS定位，這次進香全程累計300.81公里，大批信徒擠在宮前道路難掩激情，直到心情降溫才互道明年見，逐漸散去。

昨上午7時「粉紅超跑」從通霄慈后宮起駕，在數萬信眾簇擁下北返，沿途鞭炮聲徹貫雲霄，中途循往例在秋茂園前方空地舉行換轎儀式，觀禮信眾人擠人擠、萬頭攢動。山邊媽回到自己的紫色轎子，先行離去遊庄。

白沙屯媽也從4人抬小轎換乘8人抬大轎遊庄保平安，白沙屯媽祖網路電視台長駱調彬說，徒步進香的4人抬小轎，因媽祖行進路線不固定，所以沒有報馬仔、陣頭等隨行，換乘8人大轎後，村頭各廟會派出陣頭相迎，接著會有固定路線，由報馬仔通報村民設香案參拜。

昨天山邊媽及白沙屯媽鑾轎一起停駕白沙屯火車站前，供信眾參拜，1時50分左右，在炮陣助威下起駕，分道揚鑣準備回宮。白沙屯媽祖返回拱天宮約2公里路程，沿線人潮擠得水洩不通、寸步難行，鑾轎緩慢前行。

下午吉時一到，裝放自朝天宮帶回的香擔、頭旗陸續返抵後，下午2時45分，鑾轎在眾人高喊「進喔！進喔！」聲中，三進三出後衝入大殿，工作人員隨即關上廟門，請媽祖神尊下鑾轎，恭迎上神龕安座，放下神房紅幔後，才再度開啟廟門。

拱天宮預計4月6日凌晨1時35分開爐，才會打開神房紅幔，讓媽祖再度展現在信眾面前；今天拱天宮也將舉行遊庄遶境，由「黑面二媽」帶領各廟神轎護佑四境平安。

商品推薦