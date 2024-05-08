香港科技股磁吸資金 法人建議定期定額布局相關基金

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導
港股示意圖。 中新社
港股示意圖。 中新社

投資人對中國經濟回到樂觀態度，市場整體氣氛偏多，尤其是香港股市，現階段港股估值低、回購及派息增多，全球資金瘋狂湧入港股淘金。

投信法人表示，中港股市目前脫離底部向上，港股本益比偏低，持續吸引法人加碼，建議投資人定期定額布局恒生科技指數相關基金，參與中國邁向回暖，以及政策利多發動的投資機會。

陸港指數型基金績效
陸港指數型基金績效

新光恒生科技指數基金經理人詹佳峯表示，大陸證監會4月公布五項資本市場對港合作措施，旨在提振陸港股市信心，與鞏固香港於國際金融市場之關鍵地位，激勵香港恒生指數近一個月大漲超過一成，其中，恒生科技指數表現更猛，這次由於大陸對港合作措施覆蓋五大面向，且遍布多項資產、加強人民幣國際化腳步，亦有鼓勵龍頭企業赴港上市等構面，有效改善港股結構面發展，帶旺中長期投資氣氛。

詹佳峯指出，港股這波大漲後，市場資金重新檢視港股投資價值，發現中港資產投資性價比浮現，除政策端提振情緒外，近期大陸景氣亦有穩中透強之姿，3月大陸官方製造業PMI為50.8，重返榮枯線之上，而財新製造業PMI為51.1，兩份製造業數據同步位在擴張區間。

同時，大陸五一長假刺激消費，預期旅客量將再創新高，出遊平台如美團、攜程、同程旅行等皆為恒生科技指數成份股，可望受惠於出遊人潮帶動業績成長，投資人可藉恒生科技指數基金掌握旅遊復甦的投資機會。

台証消費服務領先指數基金經理人葉宇真也表示，進入5月，伴隨首季財報及第2季展望陸續披露，參考歷史經驗，經濟資料和上市公司基本面的雙向驗證對陸股市場的影響加大，預期短線趨於震盪。

中長線而言，隨人行降準與結構性降息後，5年期LPR調降，「寬貨幣」逐步落地，有利激勵投資氣氛。操作上，優先布局受惠景氣回温的績優消費股，如食品飲料、家電、出行、餐飲等。

詹佳峯建議，大陸正在脫離底部向上，港股三大指數評價面位居主要市場偏低位置，包括恒生指數本益比8.3倍、國企指數為7.7倍，而恒生科技指數僅15.6倍，隨大陸景氣復甦，陸港市場消費熱絡拉抬，加上瑞銀將大陸、香港股市的評級調升至「加碼」，建議投資人目前可將港股作為衛星部位酌量布局，或以定期不定額方式布局恒生科技指數基金，參與大陸市場回暖投資機會。

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