實測蘋果iOS續航力「連摔2次」！這2款iPhone升級iOS 16.4電池縮水最慘
蘋果（Apple）iOS 16.4正式版於上（3）月28日推出後，「更新勇士」陸續升級後紛紛回報災情，但大多數果粉最在意的升級續航力狀況似乎仍未明。日前，國外測評YouTube頻道「iAppleBytes」針對6款iPhone進行實測後發現iPhone續航力下跌。
「iAppleBytes」4日上傳實測影片，針對iPhone 8、iPhone XR、iPhone SE 2、iPhone 11、iPhone 12及iPhone 13實測iOS 16.4正式版續航力狀況，與上代iOS 16.3.1版本相較而言「6款iPhone續航力皆下跌」；以下為iOS 16.4續航力實測結果：
iPhone 8：2小時47分
iPhone XR：3小時16分
iPhone SE 2：5小時2分
iPhone 11：5小時29分
iPhone 12：6小時9分
iPhone 13：7小時48分
將上一代iOS 16.3.1與此次的iOS 16.4版本相比，發現有2款續航力下跌情形最明顯，分別是iPhone 13（下滑58分）、iPhone 12（下滑51分），其他4款也都有續航力下跌表現。
值得一提的是，蘋果早先釋出上一代iOS 16.3.1版本時，「iAppleBytes」以同樣6款iPhone實測電池續航力變化，發現較未升級前（iOS 16.3版本）就已出現續航力下跌狀況，可見在最近2次iOS版本升級並未提升續航力效能。
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