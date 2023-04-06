實測蘋果iOS續航力「連摔2次」！這2款iPhone升級iOS 16.4電池縮水最慘

長輩究竟適合用安卓（Android）還是蘋果（Apple）？一名網友分享母親的小米手機退休了，但不知道究竟要買三星（Samsung）Galaxy S23或蘋果iPhone 14系列，然而家裡的人都已經是蘋果陣營，但若要長輩重新適應新系統可能又需要時間，因而引起網友討論。

2023-04-06 10:18