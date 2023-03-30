才剛升級iOS 16.4就爆災情 果粉遇「3慘況」哭了：沒更新治百病？

iOS 16.4正式版於台灣時間周二（28）日凌晨開放下載，不少人期待第一批「更新勇者」可以指點迷津，就目前果粉回報更新後狀況來看，例如在大家最在意的續航力問題上，似乎沒有感受到太大變化，但卻有部分果粉遇到Siri無法連線、記憶體爆量等慘況。

一名網友28日晚間透過PTT引文「iOS 16.4 正式版發佈」回文抱怨，他在當天中午將手機更新至iOS 16.4正式版後，卻發現「Siri也無法連線」，他尋找各種自救法才找到「重置網路就可以使用了」，他也建議更新後遇到類似狀況的果粉可以嘗試看看。

未料，貼文釣出許多苦主現身，原來大家更新至iOS 16.4正式版後也都遇到「Siri無法連線」的問題，「原來不是只有我的Siri壞掉」、「網路重置後還沒復活」、「沒更新是不是治百病…」、「結論：若目前用得順就別更新，先觀察一陣子」，也有人使用原PO推薦的方法無效，自尋解方「Siri男女聲切換一下有機會回復正常」。

iOS 16.4正式版釋出後，不少果粉搶先更新體驗，用戶也陸續在Dcard上分享更新後狀況，「iPhone 13更新完耗電一樣，沒啥變化」、「iPhone 12 Pro、12續航提升有感」、「好像沒有特別耗電，跟更新前差不多，也沒有發燙的情況」，也有部分果粉抱怨遇到「記憶體爆量」慘況，有人原本機體內建256G容量，更新後剩8G，也有人遇上類似狀況「光是照片就占146G超大容量」，目前只能先透過iCloud或手動備份嘗試解決問題，還有人更新後在主畫面及鎖定螢幕「看不到網路訊號圖示」，可見iOS 16.4更新亂象仍不少。

有果粉升級iOS 16.4正式版後遇上記憶體爆量、看不到網路訊號圖示。圖／取自Dcard

有果粉升級iOS 16.4正式版後遇上記憶體爆量、看不到網路訊號圖示（黃框處）。圖／取自Dcard

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