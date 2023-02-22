果粉怨更新iOS 16.3.1狂噴電是真的！實測這代iPhone續航力砍半小時

你的iPhone更新到最新版本了嗎？有網友分享自己更新到16.3.1後，感覺「一直在掉電」，就連待機也感覺在掉電，該則貼文下許多網友紛紛表示有感，還有人大酸「看來這次升級解決了『更省電』的問題？」。

2023-02-21 16:10