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果粉怨更新iOS 16.3.1狂噴電是真的！實測這代iPhone續航力砍半小時

聯合新聞網／ 綜合報導
蘋果釋出iOS 16.3.1更新版本，不少人升級後抱怨「狂噴電」。示意圖／美聯社資料照
蘋果釋出iOS 16.3.1更新版本，不少人升級後抱怨「狂噴電」。示意圖／美聯社資料照

iOS 16.3.1更新版本釋出後疑似爆出災情，搶頭香升級的果粉們紛紛抱怨「一直在掉電」，更有苦主明明沒碰手機卻狂掉7%電量。國外測評YouTube頻道「iAppleBytes」日前針對iOS 16.3.1版本測試電池續航力，結果顯示「更新後真的比較耗電！」

以測評題材為主的YouTube頻道「iAppleBytes」日前測評6款iPhone機型，包含iPhone 8、第二代iPhone SE、iPhone XR 、iPhone 11、iPhone 12與iPhone 13，並將以上6支測試機款升級至iOS 16.3.1版本。

「iAppleBytes」透過Geekbench 4電池測試模式檢驗，以下為升級至iOS 16.3.1版本的電池續航表現，較未升級前（iOS 16.3版本）皆有續航力下滑現象。

6款iPhone更新iOS 16.3.1版本後皆呈現續航力下降現象。圖／聯合新聞網製作
6款iPhone更新iOS 16.3.1版本後皆呈現續航力下降現象。圖／聯合新聞網製作

iOS 16 iPhone

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