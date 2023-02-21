更新16.3.1爆災情…苦主沒碰手機竟狂掉電7% 網酸：「更省電」問題被解決掉了？
你的iPhone更新到最新版本了嗎？有網友分享自己更新到16.3.1後，感覺「一直在掉電」，就連待機也感覺在掉電，該則貼文下許多網友紛紛表示有感，還有人大酸「看來這次升級解決了『更省電』的問題？」
一名網友在PTT iOS版發文，表示自己自從將iPhone更新版本到16.3.1後，就一直在掉電，即便開啟了省電模式仍然持續掉電，就連待機時也一樣。
原PO表示，他手上所持有的是1月初才入手的iPhone 13，電池健康度雖然有100%，但是耗電量「實在太快了」，最耗電的APP分別是LINE和Instagram，但自己都在上班，沒什麼在使用這兩個軟體，因此感到相當疑惑。
許多網友在文章下留言表示認同，覺得這次版本更新耗電相當有感，紛紛留言「有感，放著半天沒使用電量居然掉7%」、「看來這次升級解決了『更省電』的問題？」，但也有人持反對意見，直呼「每個新版本出來都有人喊掉電，按這個邏輯，iPhone早就變成一離開插頭就直接燒掉的火柴了吧？」
💡 數位頻道也有YouTube囉 》》點我追隨新影音！
📢 【有圖】可以色色？他秀三星Galaxy S23 Ultra強大1功用 網笑：突然不想買iPhone了
📢 【周報】奎丁洗泰國泡泡浴羞羞der、《英雄聯盟》鎖VPN挽民心
📢 【懶人包】你預購三星S23嗎？不同平台贈品一次看、「有無預購」都有好康可拿！
📢 【2023年最新】免稅再折7%！BIC CAMERA、唐吉訶德日本4大電器店折價券 存手機買爆3C家電
📢 【出遊玩】日本上網用eSIM卡設定超方便！原號漫遊、Wi-Fi分享器等4種方法、比價一次看
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言