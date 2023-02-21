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更新16.3.1爆災情…苦主沒碰手機竟狂掉電7% 網酸：「更省電」問題被解決掉了？

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友將iPhone更新至16.3.1版本後，感覺比過往更耗電。示意圖／ingimage
一名網友將iPhone更新至16.3.1版本後，感覺比過往更耗電。示意圖／ingimage

你的iPhone更新到最新版本了嗎？有網友分享自己更新到16.3.1後，感覺「一直在掉電」，就連待機也感覺在掉電，該則貼文下許多網友紛紛表示有感，還有人大酸「看來這次升級解決了『更省電』的問題？」

一名網友在PTT iOS版發文，表示自己自從將iPhone更新版本到16.3.1後，就一直在掉電，即便開啟了省電模式仍然持續掉電，就連待機時也一樣。

原PO表示，他手上所持有的是1月初才入手的iPhone 13，電池健康度雖然有100%，但是耗電量「實在太快了」，最耗電的APP分別是LINEInstagram，但自己都在上班，沒什麼在使用這兩個軟體，因此感到相當疑惑。

許多網友在文章下留言表示認同，覺得這次版本更新耗電相當有感，紛紛留言「有感，放著半天沒使用電量居然掉7%」、「看來這次升級解決了『更省電』的問題？」，但也有人持反對意見，直呼「每個新版本出來都有人喊掉電，按這個邏輯，iPhone早就變成一離開插頭就直接燒掉的火柴了吧？」

省電 iPhone PTT LINE Instagram APP iOS

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