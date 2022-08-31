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修但幾勒！別掏錢買iPhone 14 他曝3關鍵「再等1年」換iPhone 15

聯合新聞網／ 綜合報導
外媒認為iPhone 14系列只在鏡頭還有螢幕部分做更新，建議可等到明年再換iPhone 15系列。（翻攝自PHONEARENA）
外媒認為iPhone 14系列只在鏡頭還有螢幕部分做更新，建議可等到明年再換iPhone 15系列。（翻攝自PHONEARENA

蘋果（Apple）將於台灣時間9月8日凌晨1點舉辦秋季發表會，預期將推出iPhone 14系列、Apple Watch 8、AirPods Pro 2等新產品，正當果粉興奮即將掏錢購買時，有外媒潑冷水提出可以不用急著買iPhone 14，等到明年再買iPhone 15的原因。

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外媒《PHONEARENA》報導，不應該換iPhone 14的原因有3個。第一為iPhone 14系列與iPhone 13相比未有太大突破，像是iPhone 14 Pro改了橫向驚嘆號的挖孔螢幕設計、主鏡頭升級至4800萬畫素等，但傳出iPhone 15可能會升級潛望鏡變焦遠距鏡頭，對於一些想換機的使用者來說iPhone 14系列較無太大吸引力，考慮是否要等到明（2023）年的iPhone 15系列。

第二為iPhone 14系列仍用Lightning接孔，最快要等到iPhone 15才可能全面換上Type-C，也可能讓不少人觀望，不過，彭博社的記者Mark Gurman認為，他不覺得Type-C是「大改變」，也非必需的原因是因為能透過無線方式傳送或同步資料，其實已經相當方便。他也表示，iPhone 14算是小更新，iPhone 15會讓人更印象深刻，也足以再等1年迎接它的到來。

iPhone 13系列今年推出平價版的綠色與Pro版的松嶺青新色，吸引不少果粉注意，也更讓人期待iPhone 14會推出何種新色。（美聯社）
iPhone 13系列今年推出平價版的綠色與Pro版的松嶺青新色，吸引不少果粉注意，也更讓人期待iPhone 14會推出何種新色。（美聯社）

報導也提到，蘋果最快年底將採用台積電3奈米製程，而3奈米整體效能將明顯優於5奈米，有望用在明年iPhone 15 Pro的A17晶片上，整體升級更有感。據外界爆料，iPhone 14這次仍延用iPhone 13的A15晶片，iPhone 14 Pro則用A16晶片（4奈米製程），似乎沒有太驚喜的變化。

雖然外媒認為可以再等1年購買2023年的iPhone 15系列，但外界仍看好今年iPhone 14系列熱銷，可以用更便宜的價格買到跟iPhone 14 Pro Max一樣大的平價版iPhone 14 Max（6.7吋），搭配iOS 16作業系統能玩出更多花樣，就足以讓不少人換機。

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