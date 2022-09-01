iPhone 14 Pro「最終型態」曝光不是驚嘆號？果粉讚好看到不行
距離台灣時間9月8日凌晨的蘋果（Apple）秋季發表會剩下一周，每天都有更多iPhone 14系列新品被爆料。日前有外媒曝光iPhone 14 Pro的「最終型態」，果粉大讚這樣才好看。
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綜合先前爆料，iPhone 14 Pro將揮別「瀏海螢幕」，改為橫向驚嘆號的挖孔螢幕設計。但外媒報導，橫向驚嘆號的模樣可能並非iPhone 14 Pro的最終型態，據了解，螢幕上方確實有2個挖孔設計，但會透過軟體「修飾」將2個挖孔「連在一起」，看起來就像一條細長的藥丸型模樣。
而兩個孔間被「塗黑」的部分，被「塗黑」的部分，可能會放入更明顯的隱私提示，如使用麥克風的「橘點」和拍照時的「綠點」。
國外網友看到iPhone 14 Pro的最終型態，紛紛大讚比橫向驚嘆號模樣好看，「我喜歡」、「看起來好像安卓（手機）」，但也有人認為「橫向驚嘆號比較有獨特性」。
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