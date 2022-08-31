蘋果iPhone 14沒創新仍老神在在 主因安卓這舉動「跳過這一年還是輸」

蘋果（Apple）將於台灣時間9月8日凌晨1點舉行秋季發表會，備受矚目的iPhone 14與iPhone 14 Pro兩款手機首度用不同處理器區隔營造差異化，但也被質疑與前代沒有太大變化，每年都被質疑「沒有創新」，但蘋果依舊老神在在不怕陷入銷售危機，引來外媒分析3主因，其中1項可能跟安卓手機有關。

據《PHONEARENA》報導，每年推出的iPhone不時被外界批評改變幅度小、「沒創新」，這次的平價版的iPhone 14的處理器跟與iPhone 13系列相同，採用A15處理器，一度被懷疑該款應該稱作「iPhone 13S」、「蘋果是不是停止創新」，但蘋果至今都沒在怕，外媒推測最主要是蘋果在智慧型手機市場一直居於領先地位。

自產處理器未有新突破

報導提到晶片部分，過去的一年裡，蘋果不僅居於領先，「安卓（Android）手機也沒有趕上。」Google使用自家處理器Tensor未有太多新技術的突破、三星和其他品牌使用高通Snapdragon 8 Gen 1，但因該處理器曾引發過熱問題而遭拖累，加上三星在美國市場以外採用自家處理器Exynos，卻被發現效能不如高通。外媒直白表示，就算跳過這一年，安卓手機仍可能無法趕上蘋果。

增加獲利做出差異化

第二則認為蘋果為了增加獲利，將iPhone 14與iPhone 14 Pro做出差異化。iPhone 14採用與iPhone 13相同的A15處理器，iPhone 14 Pro將用A16處理器，據傳A16處理器與前代相比，CPU性能提升42%，GPU則提升35%，相當驚人。

蘋果將兩款手機做出差異化，讓iPhone 14保持原本價格、iPhone 14 Pro漲價Pro手機100美元（約台幣3029元）之下，「鼓勵」用戶可以購買硬體效能更好的iPhone 14 Pro系列，進而增加營收。

重心放在VR頭戴裝置？

外媒還猜測，蘋果這次沒有把iPhone 14系列大更新的原因，還可能是將重心放在明（2023）年的VR頭戴裝置。報導提到，這次iPhone 14「原地踏步」A15處理器，讓安卓有往前躍進的機會，今年推出新一代的Snapdragon 8+ Gen 1處理器佳評如潮，效能及省電都有明顯改善，Asus的小尺寸旗艦機Zenfone 9和三星的Galaxy Z Fold4、Flip4已採用該款，有望和蘋果一拚高下。

蘋果傳出明年將推出VR頭戴裝置，圖為渲染圖。（翻攝自PHONEARENA）

Asus Zenfone 9被讚是小尺寸的旗艦手機。記者吳凱中／攝影

三星Galaxy Z Fold4（左）、Z Flip4在台預購相當熱烈。記者陳立儀／攝影

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