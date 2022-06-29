「不進元宇宙」要買HTC Desire 22 pro？熱門中階機1圖比拚、沒耳機孔是致命傷嗎？

宏達電HTC昨（28）日推出「Desire 22 pro」在規格、外型和價位引起網友熱議，有人認為「NFT都過時了，大家都要下車了，HTC才剛買票？」但，若不進入元宇宙世界，這支手機還值得買嗎？《聯合新聞網》也將其他大廠的熱門中階手機，像是三星A53、Sony Xperia 10 IV、realme Pro 9比較一番，看看哪一支是你喜歡的手機！

中階熱門手機（HTC Desire 22 pro、三星A53、Sony Xperia 10 IV及realme Pro 9比一比。（製圖／聯合新聞網）

外觀比一比：三星、Sony顏色多元

想不想買這款手機，其實外型也占一大部分，HTC Desire 22 pro背蓋帶有透光感，並有波光金和星夜黑2種顏色，不過配色上相較其他3款手機較為老氣。

HTC Desire 22 pro有波光金和星夜黑2種顏色可挑選。（圖／翻攝自HTC官網）

三星A53外殼使用環保材質，霧面磨砂質感下不易沾指紋，且有4種顏色可選擇，青春又有活力；Sony Xperia 10 IV選用聚碳酸酯材質製成背蓋，輕量化下僅161克，是4款中最輕巧的手機，另有4種顏色可挑選；realme Pro 9外觀走變色設計，在太陽照射下會有不同顏色變化，相當特別。

螢幕比一比：Sony Xperia 10 IV更新率僅60Hz

HTC Desire 22 pro為6.6吋FHD+螢幕、120Hz更新率，但據外媒報導，該款手機可能為LCD螢幕，亮度部分可能略顯不足；120Hz更新率部分，HTC Desire 22 pro、三星A53和realme Pro 9皆支援，而Sony Xperia 10 IV雖然為OLED螢幕，但僅支援60Hz螢幕更新率。

Sony Xperia 10 IV手感佳，顏色也走年輕化風格，並有IP65／IP68防水防塵，突然在外遇到驟雨也不怕。（圖／翻攝自Sony官網）

另外，Sony Xperia 10 IV並未像其他三款一樣有挖孔螢幕設計，不過在21:9的絕佳觀看比例下，似乎不是太大問題。

處理器比一比：2種處理器跑分差不多

三星A53採用自家處理器exynos 1280，其他三款皆為Snapdragon 695，兩者跑分之下似乎沒有差太多，都算在中階等級。

防水比一比：realme Pro 9沒有防水防塵

各家大廠的中階手機陸續都有做防水防塵處理，這次比拚的四款手機中，只有realme Pro 9並沒有防水防塵，HTC Desire 22 pro和三星有IP67防水防塵，可進深1公尺的清水中長達30分鐘；Sony Xperia 10 IV有IP65／IP68防水防塵，突然在外遇到驟雨也不怕。

realme Pro 9外觀走變色設計，在太陽照射下會有不同顏色變化。（圖／翻攝自realme官網）

電量比一比：HTC Desire 22 pro支援無線充電

HTC Desire 22 pro比前一代（Desire 21 pro）5000mAh的電量還少，僅有4520 mAh，其他三款電量都為5000mAh。但HTC Desire 22 pro支援最高18w的快充及無線充電和反向充電，其他三款皆無支援無線充電。

鏡頭比一比：三星A53鏡頭最多顆

各家各有優勢，若單純比「鏡頭數」，為三星A53摘下冠軍，前後一共5顆鏡頭，6400萬主鏡頭＋超廣角、景深及微距鏡頭，前鏡頭也有3200萬畫素，幾乎所有攝影方面的需求都包辦；Sony Xperia 10 IV則專攻夜拍，有簡單夜拍模式好上手操作，前兩款主鏡頭都有OIS光學防手震。

三星A53的前後鏡頭加起來有5顆，並有IP67防水防塵，可進深1公尺的清水中長達30分鐘。（圖／翻攝自三星官網）

realme Pro 9的主鏡頭也達到6400萬畫素，並有強大的「夜景濾鏡」讓拍照更方便；HTC Desire 22 pro則主打美顏及AI場景偵測等功能，相較其他三家手機之下特色比較沒那麼明顯。

realme Pro 9有「夜景濾鏡」功能，讓拍照更好玩有趣。（圖／翻攝自realme官網）

其他小細節比一比：三星A53沒耳機孔

手機簡化下，很多小配備都默默移除，像是三星A53沒配置3.5mm耳機孔，擴充記憶卡部分僅realme Pro 9無法擴充，其他手機最高可支援至1TB的microSD記憶卡。

價格比一比：HTC定價便宜 但realme Pro 9現不到1萬可買到

若從定價來看，HTC Desire 22 pro和realme Pro 9的1萬1990元，其次為Sony Xperia 10 IV為1萬2990元，三星A53的1萬5990最貴。不過隨著推出時間而讓價格也有了變化，網搜結果，Sony Xperia 10 IV可以買得到1萬出頭的價格，三星A53和realme Pro 9甚至不到1萬就可購得，就看使用者喜歡哪種「模樣」了。

整體來說，三星A53顏色多元、基本拍攝OK、大電量又防水防塵，加上現在在市場不到1萬的價格相當值得入手，性價比高；專攻夜拍者，可挑選realme Pro 9和Sony Xperia 10 IV；若想方便隨時隨地無線充電，HTC Desire 22 pro就是個好選擇。

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