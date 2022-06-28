HTC Desire 22 pro怎麼玩元宇宙一次看 網友受驚規格：你認真出這支？
等了許久，宏達電HTC於今（28）日下午推出全新「元宇宙」手機，名稱也是先前網路傳聞「Desire 22 pro」，該手機整合自家VIVERSE元宇宙生態，要成為最容易進入元宇宙的行動載具，定價1萬1990元，相當親民。不過網友對於新機外觀似乎不太滿意，表示「發布前搞得這麼盛大，結果出這支？」
6.6吋120Hz螢幕更新率、總共4鏡頭
HTC Desire 22 pro有「波光金」與「星夜黑」2色，螢幕為6.6吋，具有120Hz螢幕更新率，處理器為高通Snapdragon 695。手機支援IP67防水防塵、電量也達到4520mAh電量，支援18W快充和15W的無線充電及反向充電。另外記憶體和容量各為8GB＋128GB。
背後鏡頭搭載3顆鏡頭設計，分別為6400萬畫素的主鏡頭、1300萬畫素超廣角鏡頭，以及500萬畫素的景深鏡頭；前鏡頭為3200萬畫素，並有防手震、夜拍模式、120fps慢動作、美顏模式及AI場景辨識。
可建虛擬分身互動
而外界關心的元宇宙手機到底「元」在哪裡？Desire 22 Pro已預載多款VIVERSE元宇宙的相關應用，例如可以建立虛擬分身的VIVE Avatar，可讓使用者在VIVERSE不同場域（如演唱會、虛擬會議室或展覽等）中用虛擬分身。登入VIVERSE後也可進行數位資產交易，像是購買NFT等，或是和好友或全世界的使用者參觀個人的虛擬空間。
搭資費0元起 獲限量NFT
HTC也提到，HTC Desire 22 pro於7月1日起開賣，若搭配中華電信、台灣大哥大及遠傳電信指定電信資費，手機0元起，並能獲得限量的「元宇宙上市早鳥禮包」，包含HTC無線充電盤、雙料防震殼、獨家限定的「貓。美術館NFT盲盒（內含2款最新貓。美術館NFT）」及限量的「VIVERSE World（虛擬空間）」，可以搶先創立個人專屬元宇宙空間。
網友嘆新機：這不Pro吧
網友看完HTC Desire 22 pro的規格及影片後，似乎不太滿意，處理器採用Snapdragon 695，與三星Galaxy S22 Ultra的Snapdragon 8 Gen1差了一大截。網友表示「128GB有點少，晶片效能還是很落後，怎麼比上一隻還落後」、「這什麼玩具」、「規格很有競爭力？中階機需要保密成這樣？」、「這規格、這兩年的沉澱、這聲勢，HTC你出這支...認真」、「很不Pro，而且這不是旗艦吧。」。
但也有網友力挺表示，「送NFT太佛了吧」、「好便宜的元宇宙」、「重點是進入元宇宙，水啦。」
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