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HTC Desire 22 pro挨批「祖傳下巴」 他列關鍵優勢：在台灣仍會大賣

聯合新聞網／ 綜合報導
HTC Desire 22 pro昨日登場後，被網友批評「（螢幕）邊框跟下巴應該就是象徵著無窮無際的寬廣宇宙邊際，很符合。」（翻攝自HTC Taiwan臉書粉絲團）
HTC Desire 22 pro昨日登場後，被網友批評「（螢幕）邊框跟下巴應該就是象徵著無窮無際的寬廣宇宙邊際，很符合。」（翻攝自HTC Taiwan臉書粉絲團

宏達電HTC昨（28）日推出「最容易進入元宇宙的行動載具」的「Desire 22 pro」，定價為1萬1990元，雖然預購會送NFT，不過仍引起網友批評外型，驚呼螢幕的「祖傳下巴」依舊存在，質疑這款真的會熱賣嗎？另一名網友則認為HTC Desire 22 pro靠這幾點就可以刺激台灣市場的買氣。

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昨日不少網友看完HTC Desire 22 pro的新機消息認為規格和價位搭不太起來，「U11（HTC在2017年推出的旗艦機）只能再繼續點續命燈了」、「我也想問pro在哪」、「類旗艦」、「（螢幕）邊框跟下巴應該就是象徵著無窮無際的寬廣宇宙邊際，很符合」，並表示NFT在現實「缺乏吸引力」，似乎還是讓不少粉絲失望，認為該機要如何吸引使用者購買。

HTC Desire 22 pro共有「波光金」與「星夜黑」2色可選擇。（翻攝自HTC Taiwan臉書粉絲團）
HTC Desire 22 pro共有「波光金」與「星夜黑」2色可選擇。（翻攝自HTC Taiwan臉書粉絲團

一名網友在批踢踢（PTT）的MobileComm版認為HTC Desire 22 pro仍有市場價值，表示「不想買貴，Sony、Apple（蘋果）、ASUS直接Out。」加上討厭三星和「中國機」的條件之下，「那不就只剩下這支？」提到HTC Desire 22 pro只要搭配一些不錯的廣告詞，「簡直就是家長買給學生、買給父母的神機。」要其他網友們不要嫌棄，「還有人肯做低價機不錯了，不要太不滿。」

另一名網友則提到HTC這品牌「還是很有信仰的三個字」，加上媒體的推波助瀾及門市的強力推銷下，在台灣的銷售量應該不會太差。該文也引起網友討論，認為「出中階機真的比較好，旗艦不好賣」、「老實說有點想買」，但也有人說「規格不是問題，是價錢問題，直接賣7990那就超香。」

HTC Desire 22 pro為「最容易進入元宇宙的行動載具」。（翻攝自HTC Taiwan臉書粉絲團）
HTC Desire 22 pro為「最容易進入元宇宙的行動載具」。（翻攝自HTC Taiwan臉書粉絲團

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