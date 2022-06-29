HTC Desire 22 pro挨批「祖傳下巴」 他列關鍵優勢：在台灣仍會大賣
宏達電HTC昨（28）日推出「最容易進入元宇宙的行動載具」的「Desire 22 pro」，定價為1萬1990元，雖然預購會送NFT，不過仍引起網友批評外型，驚呼螢幕的「祖傳下巴」依舊存在，質疑這款真的會熱賣嗎？另一名網友則認為HTC Desire 22 pro靠這幾點就可以刺激台灣市場的買氣。
延伸閱讀：
昨日不少網友看完HTC Desire 22 pro的新機消息認為規格和價位搭不太起來，「U11（HTC在2017年推出的旗艦機）只能再繼續點續命燈了」、「我也想問pro在哪」、「類旗艦」、「（螢幕）邊框跟下巴應該就是象徵著無窮無際的寬廣宇宙邊際，很符合」，並表示NFT在現實「缺乏吸引力」，似乎還是讓不少粉絲失望，認為該機要如何吸引使用者購買。
一名網友在批踢踢（PTT）的MobileComm版認為HTC Desire 22 pro仍有市場價值，表示「不想買貴，Sony、Apple（蘋果）、ASUS直接Out。」加上討厭三星和「中國機」的條件之下，「那不就只剩下這支？」提到HTC Desire 22 pro只要搭配一些不錯的廣告詞，「簡直就是家長買給學生、買給父母的神機。」要其他網友們不要嫌棄，「還有人肯做低價機不錯了，不要太不滿。」
另一名網友則提到HTC這品牌「還是很有信仰的三個字」，加上媒體的推波助瀾及門市的強力推銷下，在台灣的銷售量應該不會太差。該文也引起網友討論，認為「出中階機真的比較好，旗艦不好賣」、「老實說有點想買」，但也有人說「規格不是問題，是價錢問題，直接賣7990那就超香。」
▪ 【快報】HTC Desire 22 pro怎麼玩元宇宙一次看 網友受驚規格：你認真出這支？
▪ 「日本iPhone沒快門聲」是真的！他靠這幾招OK、還能省8千買廉航機票
▪ 我就問「亞馬遜森林」怎麼搜出這種圖片？
▪ 【快來玩】免費《糖豆人》來啦！教你5步申請跨平台帳號一起玩 這Country有點尷尬
▪ 《糖豆人》PS5、Switch畫質比拚 這平台「變GIF動畫」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言