只要親民價格走進VIVERSE元宇宙 HTC推新機Desire 22 pro

HTC今日（28）宣布， 因應目前擴大元宇宙發展策略，推出第一款整合元宇宙平台VIVERSE的智慧型手機Desire 22 pro，並且將與金控、電信等業者攜手合作，共同創造元宇宙商務、經濟、娛樂、藝術文化、購物生活等應用場景。

依照HTC全球創新科技標竿HTC亞太區總經理黃昭穎說明，目前元宇宙已經成為許多科技業者發展藍圖，而HTC以累積20餘年的行動通訊與VR虛擬實境的領先技術與優勢，藉由與人們日常生活密不可分的智慧型手機，藉此開啟最快速進入元宇宙的大門。

此次推出的Desire 22 pro，分別採用6.6吋、20：9顯示比例、120Hz畫面更新率與Full HD+ (1080 x 2412)解析度的螢幕規格，而處理器則採用Qualcomm Snapdragon 695 5G規格，搭配8GB記憶體與128GB儲存容量，支援透過micro SD記憶卡擴充儲存容量，電池則採支援18W有線快充的4520mAh容量設計，支援15W無線快充與反向充電功能，同時機身更搭載IP67等級防水防塵。

相機方面，Desire 22 pro分別搭載3200萬畫素視訊鏡頭，主鏡頭則分別對應6400萬畫素廣角鏡頭，搭配支援HDR拍攝效果的1300萬超廣角鏡頭，以及對應500萬畫素規格的景深鏡頭。

而在元宇宙應用部分，Desire 22 pro不僅對應VIVERSE元宇宙平台，並且相容先前推出的VIVE Flow，同時也能透過Market與World進行數位資產交易，並且進入各式共享虛擬空間，另外也能快速建立支援VRM標準，能以全身虛擬分身 (Full-body Avatar)呈現的VIVE Avatar虛擬分身，藉此應用在VIVERSE各項服務。

藉由VIVE Wallet，使用者可以安全、簡單管理個人虛擬資產 (virtual assets)，同時也能透過VIVE Market選購NFT，未來更可將Wallet當作個人在VIVERSE的數位通行證，交易部分更將支援以太坊 (Ethereum)，以及Polygon加密貨幣等數位資產。

Desire 22 pro將提供「波光金」與「星夜黑」兩種顏色，建議售價為新台幣11990元，預計從7月1日起於HTC網路商店、指定電商通路PCHOME購物、MOMO購物、YAHOO購物商城、神腦線上、遠傳friDay購物、蝦皮購物全面開賣，搭配中華電信、台灣大哥大及遠傳電信指定電信資費手機0元起，並且限量贈送「元宇宙上市早鳥禮包」，內含「HTC無線充電盤」、「HTC Desire 22 pro雙料防震殼」、「獨家限定貓」。

另外，搭配HTC VIVE Flow的組合售價則是新台幣23490元。

擴大元宇宙應用市場生態

除了宣布推出對應VIVERSE元宇宙平台的智慧型手機Desire 22 pro，HTC更宣布與更多企業合作創造更多豐富、沉浸的娛樂生活體驗，並且將遵循WebXR開源標準打造各類元宇宙應用服務，此次更宣布與高雄市政府共同打造全方位娛樂元宇宙中心，透過直播賽事、展會及展演活動、NFT交易等應用服務實證，帶動高雄在地產業投入元宇宙生態系，另外更與中華電信、台灣大哥大及遠傳電信合作，未來將打造專屬於電信商的優質元宇宙服務內容。

此外，HTC將與中信金控及遠東商銀銀行業者合作，預計在元宇宙世界中提供銀行服務，陸續把現實中的各種金融服務遷移至元宇宙，例如建置遠東商銀財管的虛擬樂活空間、開辦沉浸式互動課程和貴賓理財說明會，未來並計畫提供數位資產相關服務與活動等，形成一整套的商業模式，而中信金控則將針對登陸元宇宙的玩家，結合遊戲及學習推出首波活動，使金融服務融入於元宇宙空間中，持續打造全新型態的互動體驗。

HTC也宣布與亞洲知名攝影大師Joshua Lin林炳存合作，透過VIVERSE元宇宙世界中展出其NFT藝術作品「靜墨。留白」，同時也與余文樂參與主理的「ZombieClub」結盟，推出的「AWAKEN」元宇宙線上展，更將臺灣當代文化實驗未來合作的藝術家余政達Fameme作品帶到VIVERSE元宇宙世界展示。

在與萬代南夢宮影業 (Bandai Namco Picture)合作部分，則將原創內容 《小鳥之翼》 (BIRDIE WING-Golf Girls' Story)帶到元宇宙，並且將推出《小鳥之翼》元宇宙美術館。而與全球第一華人音樂元宇宙歌手Jeric陳傑瑞，或是知名作家蔡詩萍合作部分，則將透過VIVERSE元宇宙平台創造全新粉絲互動交流體驗。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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