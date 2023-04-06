索尼喊PS VR2賣200萬台卻慘售27萬台 玩家曝致命1關鍵：不改善就等死

索尼（SONY）的PlayStation 5（PS5）專用的VR虛擬頭戴裝置「PlayStation VR2（PS VR2）」已於2月22日開賣，截至3月底僅賣出27萬台，相當慘澹，完全幫不了PS5的銷量，不少玩家認為PS VR2至今少做1件事，「VR2大概R.I.P.了」。

據《IGN》報導，市調機構IDC指出，原本SONY在去（2022）年規畫今（2023）年將生產200萬台PS VR2，並在3月底前售出，但統計結果出爐，至3月底止PS VR2只賣了27萬台，只賣了預估銷量的13.5%，顯示玩家對PS VR2的反應熱度「極度冷淡」。

分析師：VR2需降價

IDC數據分析部副總裁 Francisco Jeronimo表示，PS VR2一台定價549.99美元（台灣定價為1萬8880元），但購買PS VR2前得先買1萬7980元的PS5主機，整體下來相當昂貴，加上Meta的Quest Pro與Quest2皆降價，為了SONY不應該迎來災難，「Sony需要降低PS VR2的價格」。

PS VR2台灣定價為1萬8880元，分析師認為應該要降價，玩家也稱PS VR2買氣低迷原因在於「無法向下相容舊遊戲」，若不改善恐怕只能等死。（路透）

據了解Meta日前喊出降價措施，Quest Pro定價為1499.99美元（約台幣 4萬5792元），降至 999.99美元（約台幣3萬528元）；Quest 2的256GB版本也從499.99美元（約台幣1萬5264元）降價至429.99美元（約台幣1萬3127元），期盼讓更多大眾可以使用Meta的VR頭戴裝置。

玩家：不相容舊遊戲和PC就等死

該消息傳至PTT引起熱議，網友認為PS VR2買氣低迷原因在於不支援VR1「無法向下相容舊遊戲」，「不支援VR1真的搞笑」、「現在一堆根本舊遊戲還要你買兩次」，加上「SONY傳統就愛玩特規，不相容PC（電腦）也不意外。」大酸「有本事（SONY）端出一堆獨佔超強作」、「27萬台，VR2大概R.I.P.了，應該不會有廠商想要為這種裝機量，來去研發遊戲。」、「如果接下來沒遊戲沒支援PC，那接下來就只會賣27萬。」

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