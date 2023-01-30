iOS 16.3更新釋出四大功能一次看 果粉有感續航力「不跌反升」

蘋果（Apple）iOS 16.3正式版本更新檔已於24日上傳，此次更新除了修復用戶過去反映的Bug之外，也加入不少新功能，包含Apple ID的「安全密鑰」功能、iCloud 進階資料保護、優化SOS緊急服務快捷鍵操作、支援第二代HomePod及修正過去iPhone 14 Pro系列爆發的「綠線災情」等。

正式版iOS 16.3更新檔加入四大新功能 ：

一、 Apple ID的「安全密鑰」功能 iOS 16.3針對Apple ID的安全密鑰加入實體安全性密鑰服務（第三方硬體身份認證裝置），使用戶可連結NFC實體鑰匙進入Apple ID二次驗證，以增強其帳號的安全性。 二、 iCloud 進階資料保護（Advanced Data Protection for iCloud） 點對點加密保護的所有iCloud資料類別從目前的14類擴增至23種，包含iCloud備份、備忘錄和照片等類別，因此即使雲端資料出現漏洞也可保護用戶資訊安全。 三、優化SOS緊急服務快捷鍵操作 SOS緊急功能介面進行優化更新，原本需持續按著按鈕iPhone才撥打服務電話，現在則改為鬆開按鈕才會呼叫緊急服務電話。 四、支援第二代HomePod 第二代全新HomePod上週才正式推出，但它僅支援iOS 16.3（或以上版本），正式版iOS 16.3更新檔釋出後代表可開始支援第二代HomePod服務。

第二代HomePod日前正式推出。圖／取自蘋果官網

iOS 16.3正式版上線後，許多果粉紛紛搶先更新體驗，其中不少人狂讚升級後省電有感，「16.3省電多了，16.2真的災難」、「又順又省電」、「從16.1.2更新16.3，省電有感」、「比較順是真的，省電應該要觀察個兩天才知道」、「13 Pro升級16.3一個禮拜，真的省電有感，尤其我還是在5G開啟模式下」、「iPhone8+更新到16.3，順！」、「14 Pro已更新，目前覺得耗電似乎有比16.2好一點」、「iPhone XR昨天測試待機睡覺不充電，沒有明顯掉電」，可見PTT版上多數果粉都對此次更新給予好評。

不過，也有果粉坦言好壞是比較出來的，「就說16.2就是iOS 16最雷無誤啊，耗電又容易熱」、「我只能說16各版本還可以等很久再升沒關係，15.6、15.7正式版一離開就是永遠回不去了」、「這幾天測『純待機』，以前睡眠8小時，15.7會掉6到~7%，16.0~16.1掉7到8%，16.2爛到翻不說，16.3只掉2到3%」、「卡15的還是別升16好了，完全不值得」。

不只如此，國外測評YouTube頻道「iAppleBytes」也跟上iOS 16.3釋出，對其進行續航力測試，「iAppleBytes」以iPhone 8、iPhone SE（2020）、iPhone XR、iPhone 11、iPhone 12及 iPhone 13對照實驗，也證實除了iPhone 8之外的其餘5支iPhone在更新iOS 16.3之後都具有明顯的續航力提升效果。

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