iPhone 14 Pro再爆「螢幕綠線」災情？蘋果官方坦承：是軟體問題

蘋果iPhone 14 Pro系列又爆災情？近日，國外不少果粉陸續回報iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max手機螢幕出現異常的綠色線條災情。

根據外媒《9to5mac》報導，國外不少果粉都在Reddit論壇發文抱怨iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max在開機或喚醒時，螢幕中會出現不斷閃爍的綠線或黃線，有時只會有一條線，有時又會出現多條線。

這些手機出現故障的果粉們都已將手機送修，但每個人都被Apple Store官方告知「手機並沒有硬體出現故障問題，而是軟體部分出狀況」；不少人就懷疑手機是在更新iOS 16.2版本後才出現故障，但也有人反駁故障問題早在iOS 16的版本中就存在，更有人質疑這波災情只發生在採用LG螢幕的機型上。

釀成這波災情的原因眾說紛紜，但目前果粉們自力救濟，透過關閉隨顯模式、手動關機（不讓手機因沒電而自動關機）及重置系統等手段，暫時排除這項bug，而目前蘋果官方已針對這波災情進行軟體修復，預計很快就會釋出修復版更新。

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