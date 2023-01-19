蘋果開2代「Home Pod」藏5點沒說的事！立體聲不能新舊款混搭、「這功能」便宜款也有

蘋果（Apple）昨（18）日讓停產快2年的「大顆」藍牙喇叭HomePod再次推出第2代版本「HomePod 2」引起網友討論，新增空間音訊、室內空間感測功能更可以隨時調整聲音，不過有網友眼尖發現，蘋果似乎沒有講太多該產品細節，就讓《聯合新聞網》整理出蘋果開了「HomePod」（諧音「轟趴」）卻沒說的事。

有了室內空間感測功能，HomePod 2會利用麥克風收聽反射回來的聲音，自動感測在房間內的位置，並隨之調整聲音。（翻攝自蘋果官網）

價格便宜600元 外觀一樣、內部重新設計

第2代HomePod 2定價為9300元，比2018年（台灣為2019年）推出的第1代HomePod要便宜600元。網友發現HomePod 2外觀雖然差異不大，但內部設計架構似乎有重新改造，「高音單體變少了，一代有7個，二代（HomePod 2）變5個。」、「多了低頻校準麥克風」。

網友發現HomePod 2（左圖）外觀雖然差異不大，但內部設計架構似乎有重新改造。（翻攝自PTT）

HomePod被放生 不能混搭新款建立體聲效果

蘋果官網提到，想要打造HomePod立體聲組合「須使用2部相同機型的 HomePod」，如2個HomePod mini、2部HomePod 2、或是2個第1代HomePod，沒辦法以HomePod 2配上HomePod，對於已持有第1代HomePod但又想體驗新款聲音效果的果粉，只能跟你說，再買2顆HomePod 2吧（掏出1萬8600元）。

要打造HomePod立體聲組合「須使用2部相同機型的HomePod」，換句話說，將一代、二代的HomePod是不行的。（蘋果提供）

溫度與濕度感測功能其實HomePod Mini也有

原本外界認為第1代HomePod停產後就會專注在小顆的親民款「HomePod Mini」（定價3000元）上，沒想到意外推出HomePod 2，官網強調HomePod 2有「全新內建溫度與濕度感測器」，可測量室內環境，讓用戶進行自動化設定，如在房間達到特定溫度時，自動關閉百葉窗或打開風扇。

不過官網在列出HomePod系列比較時，意外列出HomePod Mini也具有「溫度與濕度感測器」，且外媒在2021年曾提及HomePod Mini內部藏有溫度和濕度感應器，但當時未啟用，而HomePod Mini官網也沒有專門介紹該功能。

未來iOS 16.3更新後將「解鎖」HomePod Mini的「溫度與濕度感測器」功能，但HomePod Mini網頁卻未特別介紹此功能。（翻攝自蘋果官網）

不過，未來iOS 16.3更新後將「解鎖」HomePod Mini的「溫度與濕度感測器」功能，若用戶不太介意音質者但又想要該功能，少6300元轉向購買HomePod Mini也是不錯的選擇。

蘋果官網在挑選HomePod系列的列表，提到HomePod Mini有「溫度與濕度感測器」功能。（翻攝自蘋果官網）

iPhone 7不支援HomePod 2

可別以為所有iPhone或iPad都能用新款HomePod 2，蘋果官網列出可支援HomePod 2的機型，除了要搭載iOS 16.3或iPadOS 16.3系統外，也限制iPhone 8、iPhone SE2以上更新的手機機型，以及iPad Pro、iPad 5、iPad Air 3以上機型才能使用，換句話說，如果你是用iPhone 7、第1代iPhone SE、iPad 4、iPad Air 2等更舊的蘋果產品，只能「謝謝再連絡」了。

無預警推出2023年版的第2代HomePod（HomePod 2），而第1代、在2018年推出的HomePod早在2021年已停賣，專注在「小顆」的HomePod Mini，這次突然推出大顆版的HomePod讓人意外。

無線技術走回頭路？

網友發現，舊款第1代HomePod支援802.11ac（Wi-Fi 5，頻段為5GHz），但蘋果這次推出的HomePod 2支援802.11n（Wi-Fi 4，頻段為2.4GHz或5GHz），與HomePod Mini相同。目前各代無線技術以Wi-Fi 6（802.11ax）為主流，HomePod 2的似乎「倒退2步」走回頭路至Wi-Fi 4，雖然可以連結舊款智慧家電，但未因現今趨勢更新技術有些可惜。

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