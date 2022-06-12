一周數位爆報／LINE這種人會惱怒！Type-C後的iPhone進化史告訴你、元宇宙「這東西」會變超夯

在稍早舉辦的財務分析師日活動上，AMD公布今年初預覽的Zen 4設計細節，同時也確認將在2024年推進至3nm製程設計的Zen 5架構，另外也宣布將在2024年推出代號「Turin」的第五代EPYC伺服器處理器，以及代號「Granite Ridge」的新款桌機處理器，而採用Zen 4架構設計的Ryzen Threadripper 7000系列處理器，則預計在2023年推出。

2022-06-11 08:39