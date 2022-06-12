快訊

奇觀！屏東漁船這款樣貌 蘇貞昌目睹搖頭動氣

三總經「大咖」：央行16日鐵定升息 主要原因曝光

政策轉彎！有7成家長反對到校 雲林宣布下周「維持遠距教學」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

一周數位爆報／LINE這種人會惱怒！Type-C後的iPhone進化史告訴你、元宇宙「這東西」會變超夯

聯合新聞網／ 綜合報導
6/6～12一周數位爆報。（製圖／聯合新聞網）
6/6～12一周數位爆報。（製圖／聯合新聞網）

沒時間看最新或最有趣的數位新聞嗎？跟上《聯合新聞網》腳步，帶你精選當周數位新聞，還有評分與評語讓你快速了解大小事。其他「一周數位爆報」這裡看


彭博資訊報導，歐盟和歐洲議會議員7日同意，未來所有在歐盟販售的智慧手機和平板等電子裝置，包含蘋果公司的iPhone，都將必須使用USB-Type C充電規格。（繼續閱讀…）

認可度：★★★★★

小編評語：以後只要準備1條線就足夠了！

歐盟與歐洲議會議員7日同意，2024年秋天前從手機到平板電腦和數位相機等電子裝置，充電傳輸接口一律採用USB Type C介面。 路透
歐盟與歐洲議會議員7日同意，2024年秋天前從手機到平板電腦和數位相機等電子裝置，充電傳輸接口一律採用USB Type C介面。 路透


歐盟和歐洲議會本（6）月7日同意未來的電子裝置，如手機、平板、數位相機、耳機、耳麥、攜帶型遊戲機、電子閱讀器等都必須使用USB Type-C的充電規格，預計會在2024年秋季前強制實施，這項法案影響到使用linghting接頭的iPhone，勢必要改成Type-C裝置，推算下來最晚在2年後的「iPhone 16」就會執行，並有分析師預測iPhone未來5年的發展變化。（繼續閱讀…）

驚訝度：★★★★★

小編評語：iPhone 14都還沒買到，已經推測到iPhone 18會不會太遠了～。

iPhone 14 Pro系列將推出4色，圖為金色。（翻攝自推特ianzelbo）
iPhone 14 Pro系列將推出4色，圖為金色。（翻攝自推特ianzelbo）


蘋果在最近的開發者大會發表了新一代的iOS16作業系統，這次更新主要著重在「通知畫面」和「鎖定畫面」的改版，給了使用者更多可以自行調整的空間。而有《PTT》網友下載開發者版本試用後，卻驚訝表示最有感的功能並不是發表會上公布的那些，而是「隱藏相簿」的上鎖功能。（繼續閱讀…）

實用度：★★★★★

小編評語：之前的隱藏相簿功能真的太____（請自行填空）了，朋友一下就能點進去你的私密相本。

iOS16更新了鎖定畫面，並能加入小工具。路透社
iOS16更新了鎖定畫面，並能加入小工具。路透社


通訊媒體發達而其中Line為許多台灣人習慣使用的軟體，不過它有一個「收回訊息」的功能，讓不少人感到苦惱，一名網友就分享她朋友一次就收回了13則以上的訊息，讓她感到不解，還有人看了表示，「這種人很玻璃心，儘量遠離」。（繼續閱讀…）

揍人度：★★★★☆

小編評語：這些人一直做這種事情到底是想吸引人注意還是要讓人生氣？

一名網友分享她有一位很愛收回訊息的朋友，「我就想知道手痠不痠，沒截完持續中」。圖擷自Dcard
一名網友分享她有一位很愛收回訊息的朋友，「我就想知道手痠不痠，沒截完持續中」。圖擷自Dcard


元宇宙AI性愛將成主流？開發者：能在嘴唇上創造觸覺
根據英國《太陽報》報導，VR性愛科技公司Dreamcam副總裁丹尼爾·戈爾丁（Daniel Goldin）表示：「元宇宙中的色情內容感覺會像是真正的性愛，可能會在一兩年內進入市場」。（繼續閱讀…）

幻想度：★★★★★

小編評語：好難想像元宇宙會發生這種事，但好像也「不太意外」耶。

丹尼爾談及未來的元宇宙色情內容，「可以通過觸覺的技術體驗與漂亮的性感人型進行虛擬性愛，這項技術甚至能做到在嘴唇上，甚至在嘴裡創造觸覺。」圖擷自DREAMCAM臉書
丹尼爾談及未來的元宇宙色情內容，「可以通過觸覺的技術體驗與漂亮的性感人型進行虛擬性愛，這項技術甚至能做到在嘴唇上，甚至在嘴裡創造觸覺。」圖擷自DREAMCAM臉書

歐盟 性愛 台灣人

延伸閱讀

iPhone插進去會嚇醒！日清出「手機杯麵充電器」太逼真 鐵粉跪求開賣

開箱影片／手錶也有60Hz！Xiaomi Watch S1、S1 Active功能相同差在哪？這款貴1千元多了這2大點

人妻秀尪DIY「快篩隨身碟」！吸2.3萬人大讚想買 還幫忙想優化方法

iPadOS 16「幕前調度」只有這款iPad能用？ 蘋果解釋原因

相關新聞

一周數位爆報／LINE這種人會惱怒！Type-C後的iPhone進化史告訴你、元宇宙「這東西」會變超夯

沒時間看最新或最有趣的數位新聞嗎？跟上《聯合新聞網》腳步，帶你精選當周數位新聞，還有評分與評語讓你快速了解大小事。其他「一周數位爆報」這裡看。

Meta將為Quest 2提供Horizon Home社群 可和好友一起「虛擬聚會」、玩遊戲

去年宣布將擴展元宇宙應用內容，預計推出Horizon Home與Horizon World兩款虛擬實境社群服務之後，Meta執行長Mark Zuckerberg透露將在下周間針對Quest 2裝置推出Horizon Home服務，將讓使用者能與其他好友在相同虛擬實境空間聚會、共同觀看影片或遊玩遊戲。

Google挖走IBM資深工程師 打造下一代處理器產品

Google近期挖走IBM資深工程師Anthony Saporito，預計打造下一代處理器產品開發。

被禁沒關係...陸推eSIM保護殼 華為復活「5G連網能力」

華為先前因為中美貿易戰影響，導致無法在旗下手機產品加入5G連網功能，而先前市場傳出華為計畫透過「外掛」方式讓先前推出的P50 Pro支援5G連網服務消息後，中國聯通稍早確認將從6月17日於中國市場開放銷售名為5G通信殼的配件產品，P50 Pro可以額外獲得5G連網功能。

15吋MacBook Air傳最快2023年推出 12吋MacBook也可能再次更新

彭博新聞報導指稱，蘋果計畫最快在2023年春季推出15吋螢幕設計的新款MacBook Air，同時也可能在2023年底或2024年初再次推出12吋設計的MacBook機種。

AMD將於2024年推進Zen 5架構 預告第五代EPYC伺服器處理器等新品

在稍早舉辦的財務分析師日活動上，AMD公布今年初預覽的Zen 4設計細節，同時也確認將在2024年推進至3nm製程設計的Zen 5架構，另外也宣布將在2024年推出代號「Turin」的第五代EPYC伺服器處理器，以及代號「Granite Ridge」的新款桌機處理器，而採用Zen 4架構設計的Ryzen Threadripper 7000系列處理器，則預計在2023年推出。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。