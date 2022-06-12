一周數位爆報／LINE這種人會惱怒！Type-C後的iPhone進化史告訴你、元宇宙「這東西」會變超夯

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彭博資訊報導，歐盟和歐洲議會議員7日同意，未來所有在歐盟販售的智慧手機和平板等電子裝置，包含蘋果公司的iPhone，都將必須使用USB-Type C充電規格。（繼續閱讀…）
認可度：★★★★★
小編評語：以後只要準備1條線就足夠了！
歐盟和歐洲議會本（6）月7日同意未來的電子裝置，如手機、平板、數位相機、耳機、耳麥、攜帶型遊戲機、電子閱讀器等都必須使用USB Type-C的充電規格，預計會在2024年秋季前強制實施，這項法案影響到使用linghting接頭的iPhone，勢必要改成Type-C裝置，推算下來最晚在2年後的「iPhone 16」就會執行，並有分析師預測iPhone未來5年的發展變化。（繼續閱讀…）
驚訝度：★★★★★
小編評語：iPhone 14都還沒買到，已經推測到iPhone 18會不會太遠了～。
蘋果在最近的開發者大會發表了新一代的iOS16作業系統，這次更新主要著重在「通知畫面」和「鎖定畫面」的改版，給了使用者更多可以自行調整的空間。而有《PTT》網友下載開發者版本試用後，卻驚訝表示最有感的功能並不是發表會上公布的那些，而是「隱藏相簿」的上鎖功能。（繼續閱讀…）
實用度：★★★★★
小編評語：之前的隱藏相簿功能真的太____（請自行填空）了，朋友一下就能點進去你的私密相本。
通訊媒體發達而其中Line為許多台灣人習慣使用的軟體，不過它有一個「收回訊息」的功能，讓不少人感到苦惱，一名網友就分享她朋友一次就收回了13則以上的訊息，讓她感到不解，還有人看了表示，「這種人很玻璃心，儘量遠離」。（繼續閱讀…）
揍人度：★★★★☆
小編評語：這些人一直做這種事情到底是想吸引人注意還是要讓人生氣？
根據英國《太陽報》報導，VR性愛科技公司Dreamcam副總裁丹尼爾·戈爾丁（Daniel Goldin）表示：「元宇宙中的色情內容感覺會像是真正的性愛，可能會在一兩年內進入市場」。（繼續閱讀…）
幻想度：★★★★★
小編評語：好難想像元宇宙會發生這種事，但好像也「不太意外」耶。
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去年宣布將擴展元宇宙應用內容，預計推出Horizon Home與Horizon World兩款虛擬實境社群服務之後，Meta執行長Mark Zuckerberg透露將在下周間針對Quest 2裝置推出Horizon Home服務，將讓使用者能與其他好友在相同虛擬實境空間聚會、共同觀看影片或遊玩遊戲。
Google近期挖走IBM資深工程師Anthony Saporito，預計打造下一代處理器產品開發。
華為先前因為中美貿易戰影響，導致無法在旗下手機產品加入5G連網功能，而先前市場傳出華為計畫透過「外掛」方式讓先前推出的P50 Pro支援5G連網服務消息後，中國聯通稍早確認將從6月17日於中國市場開放銷售名為5G通信殼的配件產品，P50 Pro可以額外獲得5G連網功能。
彭博新聞報導指稱，蘋果計畫最快在2023年春季推出15吋螢幕設計的新款MacBook Air，同時也可能在2023年底或2024年初再次推出12吋設計的MacBook機種。
在稍早舉辦的財務分析師日活動上，AMD公布今年初預覽的Zen 4設計細節，同時也確認將在2024年推進至3nm製程設計的Zen 5架構，另外也宣布將在2024年推出代號「Turin」的第五代EPYC伺服器處理器，以及代號「Granite Ridge」的新款桌機處理器，而採用Zen 4架構設計的Ryzen Threadripper 7000系列處理器，則預計在2023年推出。
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