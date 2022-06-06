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Line傳訊息「這1動作」超討人厭？ 網提醒：應遠離這種人

聯合新聞網／ 綜合報導

通訊媒體發達而其中Line為許多台灣人習慣使用的軟體，不過它有一個「收回訊息」的功能，讓不少人感到苦惱，一名網友就分享她朋友一次就收回了13則以上的訊息，讓她感到不解，還有人看了表示，「這種人很玻璃心，儘量遠離」。

原PO在Dcard上以「有個愛收回（訊息）的朋友是什麼感覺？」為題發文分享一張她截圖的照片，可以看到有13則被她朋友收回的訊息，「我就想知道手痠不痠，沒截完持續中」。

網友紛紛留言，「每次看到這個都會超不爽欸，瘋狂收回那幹嘛要傳啦，想清楚再Line很困難？（以上為內心小劇場XDDD）」、「既然是朋友就噹爆他，問他能否想清楚要說什麼再打字，不然就是吃飽太閒想刷存在」、「有遇過，這種人很玻璃心，溫馨小提醒，儘量遠離這種人」、「沒錯，阿就在忙，整天在那邊在嗎在嗎？我沒回到就要收回，然後故意說，我看你不想回我就先收回了」、

也有網友表示可能是因為詢問的時機已過了，就不需等對方回覆才收回，「但有時候是因為時機過了阿」、「說不定是急事，結果妳沒回，來不及了，所以就收回」、「我媽也是對方過一陣子不回就會收回的人，已經被我罵過很多次這樣會壓力很大，她也是覺得時機過了也不用等我回覆了」。

也有一些網友認為訊息收回的提示聲很惱人，「就算有急事也不一定要收回啊，既然是朋友就純聊聊就好啦，幹嘛收回？發一堆又收回一堆，很吵」、「超有同感，我有一個同學每次只要傳超過半小時不回她，一定會收回，看到真的很不爽，然後我就會故意不回她，不然就是有那種幾個字就傳的，然後訊息聲瘋狂叫，剛好那個同學就是這種人，所以就會看到一排已收回訊息，我火都上來了」、「好玻璃，不過也希望Line可以把『收回訊息會傳通知』這個功能關掉，之前明明沒有，某一次更新之後多了這個功能超煩，收回就收回還傳訊息通知我幹嘛」。

一名網友分享她有一位很愛收回訊息的朋友，「我就想知道手痠不痠，沒截完持續中」。圖擷自Dcard
一名網友分享她有一位很愛收回訊息的朋友，「我就想知道手痠不痠，沒截完持續中」。圖擷自Dcard

LINE Dcard

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