iPhone「真全螢幕」配Type-C何時來？他1圖預測5年蘋果手機變化
歐盟和歐洲議會本（6）月7日同意未來的電子裝置，如手機、平板、數位相機、耳機、耳麥、攜帶型遊戲機、電子閱讀器等都必須使用USB Type-C的充電規格，預計會在2024年秋季前強制實施，這項法案影響到使用linghting接頭的iPhone，勢必要改成Type-C裝置，推算下來最晚在2年後的「iPhone 16」就會執行，並有分析師預測iPhone未來5年的發展變化。
市場研究機構DSCC創辦人暨執行長Ross Young日前分享未來5年iPhone的發展。除了2024年秋季起，歐盟地區須強制使用Type-C的充電規格，今年iPhone 14預計在9月發表，無緣改變規格，或許最快可在明（2023）年可見到Type-C版的iPhone 15系列，最晚則延遲到2024年的iPhone 16系列才能見到。
他提到，基於蘋果對於螢幕下鏡頭品質的挑剔，要到2026年的iPhone 18才會實現「真全螢幕」，5年進化螢幕認為是有意義的。他預測，明年的iPhone 15全系列會都用橫向驚嘆號挖孔螢幕設計；2024年的iPhone 16 Pro系列嘗試改成螢幕下Face ID，並剩1個圓型挖孔設計；2025年iPhone 17全系列採螢幕下Face ID配1個圓型挖孔設計；2026年iPhone 18 Pro系列則為螢幕下鏡頭與Face ID，蘋果手機實現「真全螢幕」。《聯合新聞網》製圖帶你了解iPhone 14至iPhone 18的預測進化史。
2022年－iPhone 14
iPhone 14：仍為瀏海螢幕
iPhone 14 Pro系列：橫向驚嘆號（藥丸型）挖孔螢幕設計
※linghting充電規格
2023年－iPhone 15
iPhone 15：橫向驚嘆號（藥丸型）挖孔螢幕設計
iPhone 15 Pro系列：橫向驚嘆號（藥丸型）挖孔螢幕設計
※可能開始用Type-C充電規格
2024年－iPhone 16
iPhone 16：橫向驚嘆號（藥丸型）挖孔螢幕設計
iPhone 16 Pro系列：螢幕下Face ID＋1個圓型挖孔
※可能開始用Type-C充電規格
2025年－iPhone 17
iPhone 17：螢幕下Face ID＋1個圓型挖孔
iPhone 17 Pro系列：螢幕下Face ID＋1個圓型挖孔
※Type-C充電規格
2026年－iPhone 18
iPhone 18：螢幕下Face ID＋1個圓型挖孔
iPhone 18 Pro系列：螢幕下Face ID＋螢幕下鏡頭
※Type-C充電規格
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