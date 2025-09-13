觀察站／政院不提修法版本 責任全推藍白

行政院長卓榮泰昨邀廿二縣市首長研商財劃法爭議解方，卻成「鴻門宴」，綠營縣市長在會上猛攻藍營，卓揆會後又加碼稱立法院要自行解決過去錯誤，賴清德總統所謂「屠刀不在民進黨手上」成了謊言，府院黨仍拿著屠刀砍向在野。

財劃法廿六年未修，修法向來是跨黨派共識，但通常都是換位子換腦袋，一旦在中央執政，就忘記在地方執政的苦惱，如今的民進黨就是如此。

若非在野黨堅持，新版財劃法也不會在去年十二月廿日修正通過，財政部當時曾初估新版後各縣市的統籌分配款，豈料最後公布，許多縣市落差極大，引爆爭議；行政院也未說明為何棄置當初試算的版本，把責任全推給在野黨立法倉促。

本以為卓揆邀縣市長開會有誠意務實解決問題，未料仍將責任全部推給藍白，高雄市長陳其邁反過來指責曾任閣揆的桃園市長張善政為何不修法，台南市長黃偉哲還不排除串聯南部縣市長向立法院抗議。交流會成了綠營卸責舞台。

關鍵是新版財劃法通過已久，修法期間行政院未提版本，卓榮泰當時帶著主計長等部會首長忙著助攻大罷免，也難怪台北市長蔣萬安昨天忍不住開嗆「行政院在忙什麼？」答案就是在府院黨眼中只有政治對立，大罷免是當時的最高指導原則，如今大罷免大失敗，就回過頭來惡整、教訓地方政府。

行政院一方面稱北市多了逾四百億統籌分配款，回頭卻大砍計畫型補助款，光北市捷運補助就被砍了六百多億，其他縣市也面臨同樣問題。卓揆的主旋律還是給了地方四千多億，一般性、計畫型補助中央扛不了，印證「左手給錢，右手要錢」的兩面手法。

賴清德口口聲聲說，大罷免後台灣社會須休養生息，要行政院聚焦經濟、民生、青年、弱勢「四個優先」；中央給地方的補助款攸關基礎建設、長照和教育等預算，應是民生優先的第一步。

但卓揆強調，「唯有立法院對自己造成的錯誤向國人負責，並進行修法，請立法院勇敢面對。」句句打臉賴清德的休養生息、民生優先，依舊高姿態壓制在野縣市。

卓榮泰昨自感委屈稱「痛苦一年就夠了」，不要明年再重複同樣的痛苦，但實際上仍緊握屠刀砍向地方政府，真正痛苦的是被砍得刀刀見骨的人民。