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蘋果HomePod 2官網無預警開賣！果粉失望「到貨時間」 曝1秘訣免苦等

聯合新聞網／ 綜合報導
果粉等了蘋果HomePod 2兩個多月，今日（3月21日）終於在台開賣，價格也比舊款便宜600元。（翻攝自蘋果官網）
果粉等了蘋果HomePod 2兩個多月，今日（3月21日）終於在台開賣，價格也比舊款便宜600元。（翻攝自蘋果官網）

蘋果Apple）1月18日無預警在官網推出新款HomePod 2，定價為9300元，比一代便宜了600元，讓果粉期待不已，直到3月的今（21）日終於在台灣開賣了，不過到貨日期恐怕又要讓果粉再等等了。

《聯合新聞網》實測在蘋果官網下訂HomePod 2，不管是白色還是黑色，現階段都無法至直營店取貨，最快要近1個月後，也就是4月12日至14日才能拿到，等待時間相當漫長。有PTT網友直接表示，還不如等到4月時再到官網下訂，到時可能會有自取的選項，不用再苦苦等待，「日本都3～5日到貨」、「等到都滅火了Pass」、「晚了就不要了」。

《聯合新聞網》實測在蘋果官網下訂HomePod 2，最快4月12日才能拿到。（翻攝自蘋果官網）
《聯合新聞網》實測在蘋果官網下訂HomePod 2，最快4月12日才能拿到。（翻攝自蘋果官網）

HomePod 2搭配與Apple Watch 7相同的S7晶片，有室內空間感測功能，可從周遭表面的反射聲辨識裝置是靠牆或是獨立放置，即時調整音質；內建濕度感測器，其中「聲音辨識」能辨認煙霧或一氧化碳警報的聲音；Siri部分，用戶只要說「嘿Siri」或觸碰按住HomePod 2頂部，即可透過多部HomePod播放同首歌，或透過不同HomePod 2播放不同的音樂，也能當作對講機向其他房間廣播訊息。

《聯合新聞網》曾報導HomePod 2有「5點未說的事」，像是想打造成立體聲組合，新舊款的HomePod不能混搭，「須使用2部相同機型的HomePod」，對於已持有第1代HomePod但又想體驗新款聲音效果的果粉，只能跟你說，再買2顆HomePod 2吧。

另外，先前外媒也報導，蘋果傳在2024年初推出附有7吋螢幕的HomePod，將結合iPhone、iPad、Apple TV、HomePod功能、可強化整合自家硬體設備，聲稱可以取代「Google Home Hub」、亞馬遜的智慧音箱「Alexa」等類似產品，但引起兩極評價。

蘋果 HomePod Apple Siri

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