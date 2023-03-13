再等等！HomePod 2還沒登台…蘋果2024傳推更強智慧音箱配1設備「能取代Google」
想買蘋果（Apple）智慧型揚聲器HomePod第二代（HomePod 2）的果粉可以等一等了！外媒報導，明（2024）年初有望推出新款HomePod，雖然外型一樣，但增添1項新設備，要成為超強智慧型揚聲器。
HomePod第二代（HomePod 2）才在1月18日無預警推出，但截稿（3月13日）至今尚未在台灣開賣。不過，據《9to5mac》報導，知名蘋果分析師郭明錤日前表示，蘋果傳將在2024年初推出附有7吋螢幕的HomePod，將結合iPhone、iPad、Apple TV、HomePod功能、可強化整合自家硬體設備，意味著要推動更多樣化的智慧家庭策略。
該設備就像是接到揚聲器的平板電腦，但無法確定是HomePod全新機種，還是原本的HomePod加上螢幕。而網路上也有概念圖曝光，是將螢幕放置在HomePod頂部，可觀看訊息以及透過觸控控制智慧家庭配件等。
該消息引起果粉注意，有人認為這樣的產品相當酷，並表示現在的HomePod 2沒有螢幕「既乏味又笨重」，可以取代Google Home Hub跟亞馬遜的智慧音箱「Alexa」；但多數網友認為多了螢幕，恐增加成本，反而讓產品定價更高，並提到螢幕若設置在HomePod上根本沒有意義，「要怎麼在裡面使用其他App？」、「只需要語音控制（HomePod）就好。」
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