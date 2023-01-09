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iPhone 14 Plus買氣弱…蘋果今年1招直搗果粉心「轉買」iPhone 15 Plus

聯合新聞網／ 綜合報導
平價版6.7吋iPhone 14 Plus（右）買氣弱，傳蘋果今年再次調整銷售策略。左為6.1吋iPhone 14。（翻攝自蘋果官方YouTube頻道）
平價版6.7吋iPhone 14 Plus（右）買氣弱，傳蘋果今年再次調整銷售策略。左為6.1吋iPhone 14。（翻攝自蘋果官方YouTube頻道）

蘋果Apple）因iPhone 13 mini款銷售不如預期，iPhone 14系列捨棄mini款改賣大尺寸iPhone 14 Plus，沒想到買氣仍然低迷。外媒認為蘋果今（2023）年推出iPhone 15系列會有更新的操作，要讓果粉「更容易買平價款iPhone 15」。

與iPhone 14 Pro Max一樣大小的6.7吋的iPhone 14 Plus，主打大螢幕和超長的續航力，但晶片和外型與iPhone 13系列相同，未有太大差異，導致買氣但銷售量未見起色。

《聯合新聞網》曾報導，平價版iPhone 14系列與旗艦版iPhone 14 Pro系列價差7000元（美國價差200美元，約台幣6116元），但旗艦版換了晶片、螢幕（動態島）、鏡頭等，多了7000元直升Pro款似乎對果粉來說「不算那麼貴」。

外媒報導，蘋果今年仍然繼續推出6.1吋和6.7吋的平價iPhone 15與旗艦版iPhone 15 Pro系列，但也有此一說可能mini版會「重出江湖」，不過如何再挽回果粉信心去購買平價版的iPhone 15系列呢？答案是提高iPhone 15 Pro系列的價格，如此一來可讓平價版iPhone 15看起來「更為便宜」，也讓民眾在Pro Max與Plus款做抉擇時，轉向購買較為便宜的iPhone 15 Plus，進而增加銷量。

iPhone 14 Plus主打大螢幕和超長的續航力，另外，不管是平價款或旗艦級iPhone 14 Pro系列都支援「動作模式」，讓你邊拍動態景象不怕「狂抖」。（翻攝自蘋果官方YouTube頻道）
iPhone 14 Plus主打大螢幕和超長的續航力，另外，不管是平價款或旗艦級iPhone 14 Pro系列都支援「動作模式」，讓你邊拍動態景象不怕「狂抖」。（翻攝自蘋果官方YouTube頻道）

iPhone 14 蘋果 Apple

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