iPhone 14 Plus買氣弱…蘋果今年1招直搗果粉心「轉買」iPhone 15 Plus
蘋果（Apple）因iPhone 13 mini款銷售不如預期，iPhone 14系列捨棄mini款改賣大尺寸iPhone 14 Plus，沒想到買氣仍然低迷。外媒認為蘋果今（2023）年推出iPhone 15系列會有更新的操作，要讓果粉「更容易買平價款iPhone 15」。
與iPhone 14 Pro Max一樣大小的6.7吋的iPhone 14 Plus，主打大螢幕和超長的續航力，但晶片和外型與iPhone 13系列相同，未有太大差異，導致買氣但銷售量未見起色。
《聯合新聞網》曾報導，平價版iPhone 14系列與旗艦版iPhone 14 Pro系列價差7000元（美國價差200美元，約台幣6116元），但旗艦版換了晶片、螢幕（動態島）、鏡頭等，多了7000元直升Pro款似乎對果粉來說「不算那麼貴」。
外媒報導，蘋果今年仍然繼續推出6.1吋和6.7吋的平價iPhone 15與旗艦版iPhone 15 Pro系列，但也有此一說可能mini版會「重出江湖」，不過如何再挽回果粉信心去購買平價版的iPhone 15系列呢？答案是提高iPhone 15 Pro系列的價格，如此一來可讓平價版iPhone 15看起來「更為便宜」，也讓民眾在Pro Max與Plus款做抉擇時，轉向購買較為便宜的iPhone 15 Plus，進而增加銷量。
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