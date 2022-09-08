iPhone 14變貴！一表看14種機型價格、功能 哪一款最划算

iPhone 14系列驗證傳聞中將平價款與旗艦款各使用A15和A16晶片，並將mini版取消，兩種版本皆有6.1吋及6.7吋，平價版為iPhone 14、iPhone 14 Plus、旗艦款為iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max，而平價版相較iPhone 13系列，是否真的「有升級」呢？《聯合新聞網》帶你用圖表見端倪。

iPhone 14系列與iPhone 13比一比。（製圖／聯合新聞網）

▊ 硬體：14 Pro顯著提升

iPhone 14 Pro系列採用A16晶片，效能比A15晶片更快；平價版iPhone 14、iPhone 14 Plus仍沿用iPhone 13系列的A15晶片，但採用6核心CPU和5核心GPU，與平價iPhone 13為6核心CPU和4核心GPU比較下來也有提升。

▊ 鏡頭：14 Pro升級最有感

平價的iPhone 14與iPhone 13一樣為雙鏡頭1200萬畫素，但新款主相機為F1.5光圈、超廣角F2.4光圈，與舊款主相機F1.6光圈及超廣角F2.4光圈相比仍勝出，加上還有防抖的運動模式功能，以及前鏡頭1200萬畫素F1.9光圈並具備自動對焦技術，低光源拍攝也不怕，因此平價版iPhone 14的鏡頭還是有些微進步。

旗艦的iPhone 14 Pro系列的3顆鏡頭明顯變得又大又凸，提升為4800萬畫素，也有運動模式防抖動，前鏡頭和iPhone 14相同，與iPhone 13 Pro系列只有1200萬畫素相比，進步幅度相當大。

iPhone 14 Pro系列提供深紫色、銀色、金色和太空黑色等4項新色。（翻攝自蘋果官網）

▊ 電池：續航力多1小時 iPhone 14 Plus最驚人

iPhone 13最長可達19小時播放，iPhone 14和iPhone 14 Plus為20小時和26小時；iPhone 13 Pro和iPhone 13 Pro Max各為22小時、28小時，iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max為23小時、29小時，各多了1小時使用時間。不過以平價版6.7吋iPhone 14 Plus續航力相當驚人，僅比iPhone 13 Pro Max少2小時。

平價版iPhone 14系列提供午夜色、藍色、星光色、紫色和紅色。（蘋果提供）

▊ 外觀：材質沿用舊代

iPhone 13和平價版iPhone 14系列螢幕為超瓷晶盾面板、邊框採航太等級鋁金屬設計，iPhone 13 Pro與iPhone 14 Pro系列一樣是超瓷晶盾面板，邊框則用醫療級特製不鏽鋼設計。

iPhone 13若不仔細看，其實沒有和iPhone 14系列差太多。（翻攝自蘋果官網）

▊ 功能：iPhone 14搭載衛星通訊SOS緊急求救

iPhone 14 Pro螢幕多了「永遠顯示（隨顯螢幕）」功能，加上螢幕在大太陽下，可達到2000尼特，是以往iPhone 13系列亮度的2倍，螢幕還有「動態島」可嘗鮮；另外iPhone 14全系列新增「車禍偵測」與搭載衛星通訊SOS緊急求救功能，明顯比舊款更好。

▊ 價格：漲2000元 iPhone 14 Pro系列較划算

依iPhone 14系列與iPhone 13系列的台灣蘋果官網價格比較，發現今年整體漲了2000元，比傳聞說漲100美金（約台幣3079元）要來得少，但平價版iPhone 14並未像iPhone 14 Pro有明顯升級，多了2000元似乎好像有點不太值得。

．iPhone 14／iPhone 13 128GB：2萬7900元／2萬5900元 256GB：3萬1400元／2萬9400元 512GB：3萬8400元／3萬6400元 ．iPhone 14 128GB：2萬5900元 256GB：2萬9400元 512GB：3萬6400元 ．iPhone 14 Pro／iPhone 13 Pro 128GB：3萬4900元／3萬2900元 256GB：3萬8400元／3萬6400元 512GB：4萬5400元／4萬3400元 1TB：5萬2400／5萬400元 ．iPhone 14 Pro Max／iPhone 13 Pro Max 128GB：3萬8900元／3萬6900元 256GB：4萬2400元／4萬400元 512GB：4萬9400元／4萬7400元 1TB：5萬6400元／5萬4400元

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