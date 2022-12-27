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只是滑雪竟引來救援人員！1周71起 全因iPhone 14「車禍偵測」太靈敏

聯合新聞網／ 綜合報導
美國俄亥俄州薩米特縣上周就收到4個滑雪場共71起來自iPhone 14、Apple Watch的求救通知，但其實都是內建的「車禍偵測」功能誤報。示意圖，與本文無關。（歐新社）
美國俄亥俄州薩米特縣上周就收到4個滑雪場共71起來自iPhone 14、Apple Watch的求救通知，但其實都是內建的「車禍偵測」功能誤報。示意圖，與本文無關。（歐新社）

雖然蘋果Apple）在本（12）月初更新iOS 16.1.2改善iPhone 14Apple Watch 8、SE 2車禍偵測BUG，不會再出現坐雲霄飛車觸發車禍偵測並自動報警。不過最近美國各地的911救援人員仍為該功能白忙一場，因為至少有71起在當地滑雪場發生的事件與它有關。

外媒報導，美國俄亥俄州薩米特縣（Summit County）911中心發現滑雪者撥打911的電話次數有所增加，上周就收到4個滑雪場共71起來自iPhone 14、Apple Watch的求救通知，但都是因「車禍偵測」功能誤報，未有緊急事件發生，如此一來，該功能恐占用資源，讓真正需要救援者被迫延後救援。

iPhone 14系列支援「車禍偵測」功能。若偵測到嚴重車禍，它可以協助傷者致電緊急服務中心和通知緊急聯絡人。（翻攝自macrumors）
iPhone 14系列支援「車禍偵測」功能。若偵測到嚴重車禍，它可以協助傷者致電緊急服務中心和通知緊急聯絡人。（翻攝自macrumors

911救援中心的人員表示，並未忽視每一通電話，但卻讓他們疲於奔命。以滑雪場為例，911救援中心收到求救電話後，人員需要花時間整理求救者資訊，並嘗試撥電話給求救者，若對方未及時接聽，他們就得通報滑雪場的工作人員檢查求救者或自動呼救的位置。

救援人員提到，目前為止所接到的滑雪場「自動求救」通報，沒有1通是有緊急情況發生，也將該資訊通報給蘋果，就看蘋果未來是否再針對「車禍偵測」再進行微調功能了。

據了解，蘋果「車禍偵測」原理是透過iPhone內建的高動態範圍陀螺儀偵測車輛的行駛方向是否突然有明顯改變，以及高G值加速度計偵測到車輛突然加速或減速之變化，還有安全氣囊爆開引發的氣壓遽變等狀況來推測是否發生車禍。該功能也確實救了不少人一命。目前支援「車禍偵測」的蘋果產品為iPhone 14系列、Apple Watch Ultra、Apple Watch 8和Apple Watch SE 2。

iPhone 14 Apple Watch 8 Apple 蘋果

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