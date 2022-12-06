肉身騎士慘遭三寶車撞飛…觸發iPhone 14車禍偵測 網見「第一視角」大讚1亮點
蘋果（Apple）iPhone 14系列新增「車禍偵測」功能在國外救了不少民眾，現在也有台灣人也因此獲救！一名機車騎士在路上遭對向三寶車輛直撞，觸發Siri偵測到車禍，隨後自動通報緊急聯絡人並報警，救回一命。該文引起網友熱議，網友還驚訝他所持的iPhone 14 Pro Max另一項功能也「好到不行」。
一名網友在批踢踢（PTT）的iOS版表示，某日夜間騎乘機車回家，把iPhone 14 Pro Max放置在機車手機架上，遭到對向轉彎沒停下看路的三寶車輛撞上，他形容當下「身體翻了一圈後失去了大概3至5秒的意識」，手機也疑似噴發出去，並觸發「車禍偵測」功能，聽到Siri詢問聲音，「大意就是『偵測到車禍，若是誤判請解鎖』之類的。」讓他忍著傷痛對準螢幕拖移「緊急電話」滑桿求救。
該名網友隨後聽到電話另一頭的姊姊收到iPhone的車禍預警通報，詢問他是否發生事情，當下也派了救護車和警察到現場將他送醫急救，他表示自己恥骨斷了2根（鼠蹊部骨折）逐漸復原中，驚訝iPhone的「車禍偵測」真的有用，手機也未造成太大損傷，「僅有便宜貨保護貼破裂」。而車禍發生當時，他也拍下「第一視角」現場模樣，引起熱議。
他還提到這次是騎機車觸發該功能，「如果是汽車的話就不知道了，當然我也不想知道就是了。」不少網友祈禱原Po可以早日康復、「不要再用到車禍偵測功能」，也譴責汽車「垃圾左轉三寶需要教訓」。
不過也有網友好奇為何當下要拍照，原Po回應 「因為當時還剩一點力氣不知道用在哪，想說拍張第一視角。」但該照片也意外讓不少人驚豔iPhone 14 Pro Max的夜拍效果真的很棒。
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