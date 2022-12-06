iPhone 15 Pro Max傳新增副螢幕與鏡頭一體成型！簡易操作不需開主螢幕

iPhone15全系列在11月底流出全新設計外觀圖像後，網媒又再曝光全新的iPhone15 Pro Max，除原先傳出的圓弧形外觀又改回現階段的方正但直角為圓弧設計外，更在手機背面，直接與3顆鏡頭連成一個副屏，使用者若只需簡易操作，將可不用再打開主螢幕，直接達到省電的功能。

與一個月前流出的iPhone15 Pro Max外觀設計影像不同，根據網易更新的消息顯示，iPhone 15 Pro Max確定會擁有雙螢幕，且在新增副屏的設計上更加一體成型，不同於之前3顆鏡頭與副屏還是分開的設計，iPhone 15 Pro Max可能將手機背面的3顆鏡頭與副屏連成一個更大的副屏；在簡易操作的功能上也將有所不同，勢必更加符合一般消費者的使用需求和習慣。

由於iPhone 15全系列將會有更多幅度的改革，讓不少果粉引頸期待，包括Type-C接頭及動態島挖孔螢幕設計，都讓iPhone 15 Pro系列擁有更多市場上的話題；雖然iPhone 15 Pro Max仍維持3顆鏡頭，但副攝從1200萬像素直接升級到1600萬像素，並支持10倍光學變焦，主相機仍舊維持4800萬像素。

報導猜測，iPhone 15全系列上市時間還需一年左右的時間，目前還是主打iPhone14 Pro Max新機。

與之前流傳的iPhone 15 Pro Max外觀不同，新增的副屏將更加一體成型。擷自網易圖片

圖為iPhone 15之前流出的底部呈現圓弧狀外觀。（翻攝自menya_1Edgar推特）

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