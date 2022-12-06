快訊

文物破損怎麼修？陸石窟「修佛人」37年體悟：這是良心活

主播遇「機場3景象」嚇歪　失望勸：想遊日本再等等

肉身騎士慘遭三寶車撞飛…觸發iPhone 14車禍偵測 網見「第一視角」大讚1亮點

iPhone 15 Pro Max傳新增副螢幕與鏡頭一體成型！簡易操作不需開主螢幕

聯合新聞網／ 綜合報導
與之前流傳的iPhone 15 Pro Max外觀不同，新增的副屏將更加一體成型。擷自網易圖片
與之前流傳的iPhone 15 Pro Max外觀不同，新增的副屏將更加一體成型。擷自網易圖片

iPhone15全系列在11月底流出全新設計外觀圖像後，網媒又再曝光全新的iPhone15 Pro Max，除原先傳出的圓弧形外觀又改回現階段的方正但直角為圓弧設計外，更在手機背面，直接與3顆鏡頭連成一個副屏，使用者若只需簡易操作，將可不用再打開主螢幕，直接達到省電的功能。

一個月前流出的iPhone15 Pro Max外觀設計影像不同，根據網易更新的消息顯示，iPhone 15 Pro Max確定會擁有雙螢幕，且在新增副屏的設計上更加一體成型，不同於之前3顆鏡頭與副屏還是分開的設計，iPhone 15 Pro Max可能將手機背面的3顆鏡頭與副屏連成一個更大的副屏；在簡易操作的功能上也將有所不同，勢必更加符合一般消費者的使用需求和習慣。

由於iPhone 15全系列將會有更多幅度的改革，讓不少果粉引頸期待，包括Type-C接頭及動態島挖孔螢幕設計，都讓iPhone 15 Pro系列擁有更多市場上的話題；雖然iPhone 15 Pro Max仍維持3顆鏡頭，但副攝從1200萬像素直接升級到1600萬像素，並支持10倍光學變焦，主相機仍舊維持4800萬像素。

報導猜測，iPhone 15全系列上市時間還需一年左右的時間，目前還是主打iPhone14 Pro Max新機。

與之前流傳的iPhone 15 Pro Max外觀不同，新增的副屏將更加一體成型。擷自網易圖片
與之前流傳的iPhone 15 Pro Max外觀不同，新增的副屏將更加一體成型。擷自網易圖片

圖為iPhone 15之前流出的底部呈現圓弧狀外觀。（翻攝自menya_1Edgar推特）
圖為iPhone 15之前流出的底部呈現圓弧狀外觀。（翻攝自menya_1Edgar推特）

iPhone

延伸閱讀

蘋果iPhone 15模樣曝光！這物「大躍進」人像逆光神清晰 1秒拋棄等不到的iPhone 14 Pro

iPhone 15新亮點曝光！ 「材質傳重大變革」價格再看漲

iPhone續航力越來越短？ 蘋果證實「隨手滑掉」的習慣更耗電

存放在iPhone錢包的數位車鑰匙 已可分享給非iPhone機種使用

相關新聞

肉身騎士慘遭三寶車撞飛…觸發iPhone 14車禍偵測 網見「第一視角」大讚1亮點

蘋果（Apple）iPhone 14系列新增「車禍偵測」功能在國外救了不少民眾，現在也有台灣人也因此獲救！一名機車騎士在路上遭對向三寶車輛直撞，觸發Siri偵測到車禍，隨後自動通報緊急聯絡人並報警，救回一命。該文引起網友熱議，網友還驚訝他所持的iPhone 14 Pro Max另一項功能也「好到不行」。

iPhone 15 Pro Max傳新增副螢幕與鏡頭一體成型！簡易操作不需開主螢幕

iPhone15全系列在11月底流出全新設計外觀圖像後，網媒又再曝光全新的iPhone15 Pro Max，除原先傳出的圓弧形外觀又改回現階段的方正但直角為圓弧設計外，更在手機背面，直接與3顆鏡頭連成一個副屏，使用者若只需簡易操作，將可不用再打開主螢幕，直接達到省電的功能。

拿安卓很丟臉？他曝友「4奇葩行為」 網聽傻嗆爆：屁孩才這樣吧

用安卓手機很丟臉？近日一名網友在網上列出身旁友人因覺得用安卓感到丟臉，而做出的奇葩行為，貼文一出引發熱議。 原PO透過Dcard發文表示，他身邊有很多朋友覺得「用安卓很丟臉」，他們總會想盡辦法偽

他氣蘋果ram太少「給得超摳」、iPhone玩遊戲狂閃退 果粉反攻開噴

蘋果（Apple）的iPhone年年出新機，也有人年年不滿意！一名網友抱怨他的iPhone玩《原神》每天都會閃退至少1次，「處理器再強也沒用啊，ram給的不夠高還是很影響體驗。」氣蘋果在配備上「給得這麼摳」，但眼尖網友發現他沒具備「這項關鍵」，遭果粉們罵翻。

三星Galaxy S23現身？電池容量、FCC認證資料曝光

在美國FCC認證資料中，出現疑似三星明年即將推出的旗艦手機Galaxy S23與Galaxy S23+型號內容，分別為SM-S911B與SM-S916B，同時也透露兩款手機搭載電池容量各為3900mAh與4700mAh。

OPPO再戰三星！將推Find N2、Find N2 Flip兩款螢幕可凹折手機 國際版本有望登場

近期傳聞指稱，OPPO預期將在12月公布新款螢幕可凹折手機，其中包含新款Find N2，以及採上下折疊的Find N2 Flip，甚至可能計畫推出國際版本。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。