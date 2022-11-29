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蘋果iPhone 15模樣曝光！這物「大躍進」人像逆光神清晰 1秒拋棄等不到的iPhone 14 Pro

聯合新聞網／ 綜合報導
iPhone 15傳不再是iPhone 14為方正外直角造型，將回到iPhone 5C一樣，外觀方正，但底部呈現圓弧的模樣。（翻攝自menya_1Edgar推特）
iPhone 15傳不再是iPhone 14為方正外直角造型，將回到iPhone 5C一樣，外觀方正，但底部呈現圓弧的模樣。（翻攝自menya_1Edgar推特）

是不是感受到蘋果（Apple）iPhone 14 Pro系列不好搶了呢？除了可看《聯合新聞網》傳授的「官網搶貨守則」外，其實日前缺貨的原因有一部分是因富士康工廠供應中斷等影響，可能導致今（2022）年減少生產600萬台iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max。因此不少果粉想等待明年推出的iPhone 15，也傳出鏡頭有更不一樣的變化。

據外媒報導，明（2023）年推出的iPhone 15將搭載Sony（索尼）最新的影像感測器（CMOS Image Sensor, CIS），可以為新機提供更好的攝影效果，據傳新型的影像感測器的飽和訊號量與前代相比翻了一倍，意即可以捕捉更多光線，並能優化部分配置的「過度曝光」或「曝光不足」之問題。

iPhone 15傳不再是iPhone 14為方正外直角造型，將回到iPhone 5C一樣，外觀方正，但底部呈現圓弧的模樣。（翻攝自menya_1Edgar推特）
iPhone 15傳不再是iPhone 14為方正外直角造型，將回到iPhone 5C一樣，外觀方正，但底部呈現圓弧的模樣。（翻攝自menya_1Edgar推特）

而優化的結果，會讓iPhone能拍下更清晰的人像，就連在強烈的逆光下拍攝人像畫面都不成問題，只是新型的影像感測器是否會套用在所有iPhone 15系列，或是營造差異化只配置在iPhone 15 Pro系列，就無法得知了。

據傳iPhone 15全系列都會改成Type-C接頭及動態島挖孔螢幕設計，而iPhone 15 Pro系列將擁有更多不同的獨占配備，像是A17晶片、傳輸速度更快的相容Type-C之Thunderbolt協定、潛望式鏡頭等，外觀也從方正外直角變成底部呈現圓弧的模樣，如同iPhone 5C樣子，更讓果粉期待。

iPhone 14 Pro系列鏡頭升級至4800萬畫素，能在昏暗的環境下，提升進光量。（翻攝自蘋果官網）
iPhone 14 Pro系列鏡頭升級至4800萬畫素，能在昏暗的環境下，提升進光量。（翻攝自蘋果官網）

iPhone 14 Pro系列相機系統的變焦範圍，新增光學品質的2倍望遠，更可以靈活取景、發揮創意構圖。（翻攝自蘋果官網）
iPhone 14 Pro系列相機系統的變焦範圍，新增光學品質的2倍望遠，更可以靈活取景、發揮創意構圖。（翻攝自蘋果官網）

蘋果 iPhone 14 Pro

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