用抖音、IG害iPhone 14 Pro相機「抖到嘎嘎叫」 蘋果出手來救了
有蘋果用戶反應「第三方App使用iPhone 14 Pro相機抖動現象」，美國Apple公司今天回應，導致某些iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max機型後置攝像鏡頭振動的奇怪問題不需要維修，蘋果將發布iOS 16.0.2更新，以修復iPhone 14 Pro相機的問題。
iPhone 14 Pro相機振動問題
一位蘋果發言人在接受科技媒體採訪時表示，蘋果公司已經意識到導致iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max相機抖動和振動的錯誤，並將在下週進行修復。
當被問及已經在新iPhone上遇到此問題的客戶是否應該訪問Apple Store或Apple授權服務提供商時，蘋果表示用戶只需在下週發布帶有修復程式的軟體更新iPhone即可，這表明該問題不會對設備造成永久性硬體損壞。
蘋果表示，我們知道這個問題，下週將發布修復程式，蘋果發言人今天早些時候告訴科技媒體。蘋果沒有提供任何進一步的細節，但該修復很可能會包含在iOS 16.0.2軟體更新中。
隨著iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max的推出，一些用戶注意到在Snapchat、TikTok和Instagram等應用程式中打開相機時，後置攝像頭的主／底部鏡頭會不受控制地振動，導致鏡頭出現設備的取景器中出現卡嗒卡嗒的聲音和晃動的影片。
蘋果將發布軟體更新以解決iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max的問題，即在Snapchat、Instagram或TikTok等第三方應用程式中，使用攝像鏡頭會導致圖像抖動以及攝像頭凹凸處發出磨擦聲或嗡嗡聲。
《原文刊登於合作媒體iPhone News 愛瘋了，聯合新聞網獲授權轉載。》
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