影／才剛入手就爆災情！iPhone 14 Pro用戶叫苦連天：相機「抖到嘎嘎叫」

iPhone 14 Pro新機才剛發售不久，大批國外用戶首先回報嚴重災情，當他們使用iPhone 14 Pro開啟第三方社交軟體的拍照功能時，相機模組立刻產生劇烈震動，震動程度猛烈到模組本體也發出可怕的「嘎嘎」聲響。

根據《9to5mac》報導，iPhone 14 Pro使用受歡迎的第三方程式時產生問題，許多iPhone 14 Pro用戶在網上抱怨，當他們使用Snapchat、TikTok或Instagram的拍照功能時，驚見iPhone 14 Pro的鏡頭會明顯搖晃，且不斷發生「嘎嘎嘎」的恐怖聲響。

不少iPhone 14 Pro用戶遇上類似問題，國外的Twitter、Reddit論壇掀起相關災情回報，有人就留言表示，「我使用Snapchat或Instagram拍照時，手機會失控地瘋狂震動，但我打開原相機卻又恢復正常」、「我才剛拿到我的新iPhone 14 Pro，但當我打開Snapchat時，我的鏡頭開始猛烈震動，且發出非常詭異的機械噪音」。

當中更有受災用戶曝光手機「鏡頭狂震災情」，影片中顯示，當手機開啟第三方APP時，從相機模組就能看出模組本身因劇烈狂震而產生機械異常震動的噪音。

從各方回報的災情證據顯示，這項問題似乎只發生在iPhone 14 Pro身上，特別是當它啟用第三方社交軟體（如Snapchat、Instagram和TikTok）時，《9to5mac》由此判斷應是第三方APP尚未準備好應對iPhone 14 Pro相機模組的變化，也呼籲第三方APP需要推出更新版本以適應並解決這項災情。

So uh, we’re having some issues with the 14 Pro Max camera pic.twitter.com/7HH1wLFjdF — Luke Miani (@LukeMiani) 2022年9月16日

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