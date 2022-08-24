iPhone用Type-C接孔重要嗎？他想換iPhone 14 Pro掀兩派果粉舌戰

蘋果iPhone的Lightning接孔未來換成Type-C有差嗎？一名現在仍在用iPhone 7 Plus的網友表示，想換9月將推出的iPhone 14系列，但又看到不少人表示「等有Type-C再買」等字眼，讓他直呼有沒有Type-C那麼重要嗎？引起熱議。

受歐盟新法規影響，iPhone需在2024年秋天前換上Type-C接孔。一名網友在批踢踢（PTT）的iOS版表示，正在使用的iPhone 7 Plus因Home鍵失靈，使用上相當痛苦，想換iPhone 14 Pro。但他發現只要提到iPhone 14系列的文章，就會看到「有Type-C再買」、「沒Type-C，盤仔才要買」等回應，讓他猶豫到底要不要換新機，而有無Type-C真的有差嗎？盼網友回應優缺點，卻引起兩派人馬爭論。

力挺Type-C：少一條線爽到不行

有網友認為他現在使用2016年出的iPhone 7 Plus距今已6年，手機都快不堪使用還不換嗎？「還是你要為了Type-C改換安卓？」力挺Type-C派的認為現今主流就是使用它，「Mac跟iPad都是Type-C，卻還要為手機專門多一條線。」、「光是可以少帶一條線就爽到不行了。」

他們也嫌棄iPhone的Lightning接頭真的「廢到笑」，表示蘋果之所以不換掉它，「就只為了從果粉身上賺錢」，但傳輸速度僅有usb 2.0的傳輸速度，快充只有20w，「其他家（Type-C）快充，很多都100W。」

受歐盟新法規影響，iPhone需在2024年秋天前換上Type-C接孔。目前iPhone所有機型都用Lightning接孔。（翻攝自蘋果官網）

力挺Lightning：根本只拿它充電而已

另一派的人則表示，多數人都用Lightning線拿來充電，傳遞資料則用無線方式（如Airdrop）傳送，並酸那些只喊著「沒Type-C不買、沒指紋解鎖不買的人，本來就不會買（蘋果）。」、「蠻喜歡Lightning的，基本上有（蘋果官方）MFi認證穩定性很好，但就可惜規格難再突破。」

市場研究機構DSCC創辦人暨執行長Ross Young日前分享未來5年iPhone的發展。（資料來源／Ross Young；製圖／聯合新聞網）

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