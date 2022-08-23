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「卸載IG兩次了」用詞激兩派互吵！這裡認真查給你看正確用法

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友提到「已經卸載兩次了」，該「卸載」用法引起網友論戰。（製圖／聯合新聞網）
有網友提到「已經卸載兩次了」，該「卸載」用法引起網友論戰。（製圖／聯合新聞網）

兩岸日常習慣用語差異常引發誤會和爭議，加上抖音等中國大陸App來襲，部分年輕人可能因此習慣對岸的用詞。一名網友抱怨IG（Instageam）限時動態的字體怪怪的，並提及「已經卸載兩次了」引起網友砲轟，台灣沒有「卸載」這詞。

一名網友在Dcard發文表示，發現IG限動的字體「超像被打到」，「一下正常一下又壞掉，發限動根本碰運氣。」並貼上IG截圖，上頭寫著「已經卸載兩次了」，馬上讓不少台灣網友爆氣回應「是『解除安裝』不是『卸載』。」掀起兩派人馬論戰。

有網友在IG限動表示IG字體怪怪的，提到「已經卸載兩次了」，用詞引起網友論戰。（翻攝自Dcard）
有網友在IG限動表示IG字體怪怪的，提到「已經卸載兩次了」，用詞引起網友論戰。（翻攝自Dcard

有網友認為不應該用「卸載」2字，「我那個年代都講解除安裝或殺掉」、「台灣的確都說解除安裝」，有人還表示在路上聽到國中生與同學談話：「我已經把我媽IG『屏蔽（封鎖）』了，聽得有點感慨。」、「常接觸中國App的小朋友都會覺得沒差的唷」

認為「卸載」一詞沒錯的網友則回酸，「一堆支語警察」、「某些人比對岸的小粉紅還敏感」、「有差嗎？聽得懂就好」，並拿出iPhone截圖表示，確實有「卸載App」這詞，並緩頰「卸載」2字可能是指「資料依然會保存在手機裡面，『刪除』是資料不會保存。」

《聯合新聞網》實測，點進iPhone「設定」裡的「App Store」可看到「卸載未使用的App」，並附上備註指「自動移除未使用的App，但保留所有文件和資料」；若長按IG App，則會有「移除App」的選項，顯示蘋果在字詞設定對於「卸載」或「移除」上也相當混亂。

《聯合新聞網》觀看iPhone裡的「App Store」，也有提到「已經卸載未使用的App」。（圖／聯合新聞網）
《聯合新聞網》觀看iPhone裡的「App Store」，也有提到「已經卸載未使用的App」。（圖／聯合新聞網）

《聯合新聞網》實測若將IG長按後，則跳出「移除App」字眼，顯示蘋果用詞也很混亂。（圖／聯合新聞網）
《聯合新聞網》實測若將IG長按後，則跳出「移除App」字眼，顯示蘋果用詞也很混亂。（圖／聯合新聞網）

再從中華民國政府出資設立的社團法人團體「中華文化總會」的「中華語文知識庫」查詢「卸載」，為「卸下裝載在運輸工具上的物品」，像是卸載貨物等；但若從同網站的「兩岸差異用詞」可發現，在電腦資訊類上將卸載一詞等於「解除安裝」，並提及該詞為「刪除電子設備中已經安裝的軟體，又稱作卸載。」因此可見在不同類別之下產生的意義仍有不同。

若從「中華文化總會」的「中華語文知識庫」查詢「卸載」，為「卸下裝載在運輸工具上的物品」之意。（翻攝自中華語文知識庫）
若從「中華文化總會」的「中華語文知識庫」查詢「卸載」，為「卸下裝載在運輸工具上的物品」之意。（翻攝自中華語文知識庫）

但從「中華文化總會」的「兩岸差異用詞」查詢「卸載」，在電腦資訊類的「卸載」一詞等於「解除安裝」。（翻攝自中華語文知識庫）
但從「中華文化總會」的「兩岸差異用詞」查詢「卸載」，在電腦資訊類的「卸載」一詞等於「解除安裝」。（翻攝自中華語文知識庫）

兩岸常用用詞差異。（製圖／聯合新聞網）
兩岸常用用詞差異。（製圖／聯合新聞網）

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