一堆人亂充！5NG充電習慣「害手機電池短命」：曝最佳充電時間
智慧型手機最怕的就是電池很快沒電，因電池屬於消耗性組件，隨著使用時間影響到電池容量和效能，或是過度和極端使用的情況，就會導致電池加速老化，到底如何延長電池壽命，3C達人Tim哥表示「很多人會搞錯」，並且教日常使用5種秘招，讓電池維持良好狀態並延長使用時間。
3C達人Tim哥在影片中指出，基本上現在拿到手機都可以直接使用，或是看到電力充到100％即可使用，不用擔心傷到電池，日常電池盡量不要耗到20％以下，20％左右就該充了，充電差不多到90％就可以，也不一定要充到100％，重點是「千萬不要到0％」，會非常傷電池。
邊充電邊用手機可以嗎？3C達人Tim哥說，其實不太傷害電池，但怕電池發熱，因此如果感覺到手機發燙，多少會影響電池，就先暫時別用手機好；手機充整天以現在手機來說不會傷到電池，現在手機內建晶片，充飽後會自動切換不讓電力灌進電池，但建議每周或是每天重開機。
另外很多人喜歡帶手機洗澡或是三溫暖，這樣潮濕的環境其實容易讓電池受到傷害，造成線路短路，在悶熱的車上也是同樣道理，都建議不要馬上充電，這些舉動都對電池不好。
手機正確充電5方法
1.手機每周或每天重開關機
2.不要等到完全沒電才充電，20％左右就該充了
3.不要在悶熱的環境充電
4.剛拿到新手機不需要馬上充電
5.切勿邊用邊充，怕手機發燙影響
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