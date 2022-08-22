快訊

台南市驚傳2名警察疑遭攻擊 1人被割喉無生命跡象

輕颱馬鞍颱風生成！明晚起到周三 外圍環流影響雨勢增加

他用生命鋪成一條基輔路：烏克蘭士兵羅曼的故事

聽新聞
test
0:00 / 0:00

身體流著蘋果血？安卓推iOS 16模擬器下載量破5千萬次 網酸「好諷刺」

聯合新聞網／ 綜合報導
猛看之下真的跟蘋果作業系統iOS 16一樣，但其實是安卓的iOS 16模擬器做出來的效果，能在安卓手機體驗蘋果操作。（翻攝自macrumor）
猛看之下真的跟蘋果作業系統iOS 16一樣，但其實是安卓的iOS 16模擬器做出來的效果，能在安卓手機體驗蘋果操作。（翻攝自macrumor

蘋果（Apple）作業系統iOS 16最快在9月秋季發表會後登場，果粉正在期待新系統即將到來之際，安卓（Android）默默推出模仿iOS 16風格的App，可變身為蘋果手機，且下載量破5000萬次，被網友酸「很諷刺」。

《macrumors》報導，Google Play商店日前推出一款蘋果iOS 16模擬器「Launcher iOS 16」App，如同標題所述，安裝後就可以在安卓系統上體驗蘋果作業系統的相關功能，像是iOS的鎖定畫面、圖示（相機、備忘錄、訊息App等）、點選App會產生的「抖動」、iOS風格的小工具，甚至連「Play Store」App都變成iOS圖示風格。

「Launcher iOS 16」App連蘋果設定App的「抖動模式」及ios風格的小工具都可完美呈現。（翻攝自macrumor）
「Launcher iOS 16」App連蘋果設定App的「抖動模式」及ios風格的小工具都可完美呈現。（翻攝自macrumor

App模擬在安卓手機上的模樣，看起來就跟蘋果手機一樣。（翻攝自Google Play商店）
App模擬在安卓手機上的模樣，看起來就跟蘋果手機一樣。（翻攝自Google Play商店）

「Launcher iOS 16」App還能做到蘋果無法自訂的功能，像是直接調整螢幕動畫、App分類資料夾更名+圖示等。而iOS 16最大的變動在鎖定畫面重新設計，能自訂背景畫面，不過遺憾的是「Launcher iOS 16」App沒辦法為安卓手機提供鎖定畫面的功能。

但其實該安卓App「Launcher iOS 16」從iOS 13開始就有做相關更新，隨著版本的不同而調整App名稱，不過該App已累積下載5000萬次，評分來到4.8分，引起不少網友討論，有網友就酸安卓用戶「買個iPhone就行了」，也有人開玩笑表示，應該在iOS推出安卓模擬器、或是在三星摺疊手機上用iPhone的程式，感受度一定會不同。

蘋果iOS 16最大改變是鎖定畫面重新設計，能自訂背景畫面，不過遺憾的是「Launcher iOS 16」沒辦法為安卓手機提供鎖定畫面的功能。（翻攝自蘋果官網）
蘋果iOS 16最大改變是鎖定畫面重新設計，能自訂背景畫面，不過遺憾的是「Launcher iOS 16」沒辦法為安卓手機提供鎖定畫面的功能。（翻攝自蘋果官網）

也有人在安卓和蘋果陣營各打50大板認為「這（App）對安卓來說有點諷刺，因為它模仿安卓用戶最不喜歡的東西；但在（蘋果）iOS上也很諷刺，因為這模擬器提供了自訂功能。」

小檔案

「Launcher iOS 16」App：點我下載

「Launcher iOS 16」App下載次數已破5000萬次，評分還高達4.8分。（翻攝自Google Play商店）
「Launcher iOS 16」App下載次數已破5000萬次，評分還高達4.8分。（翻攝自Google Play商店）

延伸閱讀

鼓勵運動太逼人！Apple Watch藏這漏洞「沒有休息的一天」 恐讓身體受傷

開箱影片／安卓蘋果都OK！Google Pixel Buds Pro低頻恰恰好 「大顆」佩戴有眉角

一堆人亂充！5NG充電習慣「害手機電池短命」：曝最佳充電時間

驚人元宇宙「美學」！祖克柏秀VR自拍 被酸比16年前Wii畫質還醜

相關新聞

身體流著蘋果血？安卓推iOS 16模擬器下載量破5千萬次 網酸「好諷刺」

蘋果（Apple）作業系統iOS 16最快在9月秋季發表會後登場，果粉正在期待新系統即將到來之際，安卓（Android）默默推出模仿iOS 16風格的App，可變身為蘋果手機，且下載量破5000萬次，被網友酸「很諷刺」。

一堆人亂充！5NG充電習慣「害手機電池短命」：曝最佳充電時間

智慧型手機最怕的就是電池很快沒電，因電池屬於消耗性組件，隨著使用時間影響到電池容量和效能，或是過度和極端使用的情況，就會導致電池加速老化，到底如何延長電池壽命，3C達人Tim哥表示「很多人會搞錯」，並且教日常使用5種秘招，讓電池維持良好狀態並延長使用時間。

鼓勵運動太逼人！Apple Watch藏這漏洞「沒有休息的一天」 恐讓身體受傷

智慧手錶帶給現代人相當大的便利，也讓許多人重拾運動習慣，而不少Apple watch用戶都頻頻指出，手錶上的運動紀錄系統，沒有設下休息日，讓許多人傻傻跟著鍛鍊，恐怕造成運動傷害的風險。

元宇宙專用耳機？羅技Chorus外掛Oculus Quest 2頭戴裝置 享受VR音場

針對使用Oculus Quest 2時的聲音聆聽體驗，羅技推出一款可直接套掛在Oculus Quest 2頭帶使用的開放式耳機Chorus，標榜能讓使用者感受虛擬實境中的真實音場，同時也能顧及真實世界週遭聲音，避免在體驗過程發生意外。

亞果元素新款MagSafe行動電源 矽膠收納袋當包裝超環保

外出使用行動電源還要另外帶線材，實在太麻煩了，在這個什麼都追求無線化的年代，磁吸充電成為另一股新潮流。亞果元素推出最新「...

iPhone 12用戶注意！ 蘋果宣布「聽筒災情」維修方案再延長

美國Apple公司在2021年8月推出了「iPhone 12沒有聲音問題維修方案：通話沒聲音」，蘋果授權維修中心將免費維修受影響的裝置。蘋果公司今天為遇到聽筒相關聲音問題的iPhone 12和iPho

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。