身體流著蘋果血？安卓推iOS 16模擬器下載量破5千萬次 網酸「好諷刺」

蘋果（Apple）作業系統iOS 16最快在9月秋季發表會後登場，果粉正在期待新系統即將到來之際，安卓（Android）默默推出模仿iOS 16風格的App，可變身為蘋果手機，且下載量破5000萬次，被網友酸「很諷刺」。

《macrumors》報導，Google Play商店日前推出一款蘋果iOS 16模擬器「Launcher iOS 16」App，如同標題所述，安裝後就可以在安卓系統上體驗蘋果作業系統的相關功能，像是iOS的鎖定畫面、圖示（相機、備忘錄、訊息App等）、點選App會產生的「抖動」、iOS風格的小工具，甚至連「Play Store」App都變成iOS圖示風格。

「Launcher iOS 16」App連蘋果設定App的「抖動模式」及ios風格的小工具都可完美呈現。（翻攝自macrumor）

App模擬在安卓手機上的模樣，看起來就跟蘋果手機一樣。（翻攝自Google Play商店）

「Launcher iOS 16」App還能做到蘋果無法自訂的功能，像是直接調整螢幕動畫、App分類資料夾更名+圖示等。而iOS 16最大的變動在鎖定畫面重新設計，能自訂背景畫面，不過遺憾的是「Launcher iOS 16」App沒辦法為安卓手機提供鎖定畫面的功能。

但其實該安卓App「Launcher iOS 16」從iOS 13開始就有做相關更新，隨著版本的不同而調整App名稱，不過該App已累積下載5000萬次，評分來到4.8分，引起不少網友討論，有網友就酸安卓用戶「買個iPhone就行了」，也有人開玩笑表示，應該在iOS推出安卓模擬器、或是在三星摺疊手機上用iPhone的程式，感受度一定會不同。

蘋果iOS 16最大改變是鎖定畫面重新設計，能自訂背景畫面，不過遺憾的是「Launcher iOS 16」沒辦法為安卓手機提供鎖定畫面的功能。（翻攝自蘋果官網）

也有人在安卓和蘋果陣營各打50大板認為「這（App）對安卓來說有點諷刺，因為它模仿安卓用戶最不喜歡的東西；但在（蘋果）iOS上也很諷刺，因為這模擬器提供了自訂功能。」

小檔案 「Launcher iOS 16」App：點我下載

「Launcher iOS 16」App下載次數已破5000萬次，評分還高達4.8分。（翻攝自Google Play商店）

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