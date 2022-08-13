3大廠颳起不了「摺疊手機旋風」？網一面倒曝殘酷關鍵
摺疊手機暑假來勢洶洶！三星的Galaxy Z Fold4、Galaxy Z Flip4、暫時不會在台灣開賣的Motorola razr 2022和小米超輕薄Mix Fold 2，3大品牌4款產品搶攻該市場，三星更想讓摺疊機成為主流手機。除了先前《聯合新聞網》訪問YouTuber表示，今年整體數位市場似乎偏向「3C冷感」。不過一名網友認為，至今似乎還是沒颳起「摺疊機旋風」，詢問網友未來發展，引起網友不少熱議。
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．三星發表會摺疊手機、手錶「力壓蘋果」 YouTuber爆：整體3C市場都冷感了
一名網友日前在批踢踢（PTT）的Mobilecomm表示，他在10日的三星新機發表會時，看了評測網站的發表介紹，驚訝PTT的Mobilecomm討論版「竟然完全都沒有討論串」，讓他好奇三星的摺疊手機已出到第4代（Galaxy Z Fold4和Galaxy Z Flip4），認為討論熱度不足，「似乎颳起不了摺疊式手機旋風。」詢問網友「怎麼看待摺疊式手機的未來發展？」
多數網友紛紛回應「等蘋果（Apple）重新定義，才會普及。」、「只有蘋果可以創新」、「不是水果牌（指蘋果）不要妄想可以教育、改變使用者習慣。」、「蘋果如果出了就代表技術成熟可以買了。」提到蘋果「確實是指標，在噱頭眾多的今天，蠻少看錯趨勢的。」舉例安卓手機流行的曲面螢幕，「蘋果就至今沒有去淌混水。」、「蘋果說了算，其他廠就是打不贏蘋果才要搞這些東西。」
也有網友表示，摺疊手機還有摺痕問題及使用者體驗，「摺疊目前有一個大問題是App偶爾還是不相容，有些按鍵會消失。」、「螢幕比例的致命傷看影片，無法全螢幕滿版播放，那我買摺疊幹嘛。」、「優點就打開那瞬間吸睛，沒了。」再來是定價太高也是其中原因，「如果砍到4萬初就買來玩玩。」
若以此次定價來看，三星的Galaxy Z Fold4、Galaxy Z Flip4各自定價為1799.99美元起（約台幣起5萬3904元起）和999.99美元起（台幣約2萬9947元起），暫時不會在台灣開賣的小米超輕薄Mix Fold 2定價為8999人民幣起（約台幣3萬9980元起），Motorola razr 2022為5999人民幣（約台幣2萬6662元起），價格從一般到貴都有。
另外也有網友樂觀看待，「（摺疊手機）概念很好，我覺得後續發展還是有潛力。」、「我是挺支持三星這樣敢於嘗試創新。」
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