快訊

高雄台積電預定地為何「積水」不退？ 專家說話了

搶救畫面曝光 葫蘆谷山洪暴發驚魂11人脫困6人躲山壁

高校退場悲歌？8年廢棄校舍如「鬼城」 地下室遭淹沒成小埤塘

聽新聞
test
0:00 / 0:00

比「仙氣紫」更美！iPhone 14 Pro實機曝真實新色 想PK三星幻夜紫？

聯合新聞網／ 綜合報導
部落客根據爆料內容，曝光iPhone 14 Pro系列的紫色渲染圖，整體顏色看起來較為粉紫，頗有「仙氣紫」的Fu。（翻攝自9to5mac網站）
部落客根據爆料內容，曝光iPhone 14 Pro系列的紫色渲染圖，整體顏色看起來較為粉紫，頗有「仙氣紫」的Fu。（翻攝自9to5mac網站）

距離9月蘋果（Apple）秋季發表會剩下1個月，愈來愈多的iPhone消息曝光，外媒報導，部落客爆料iPhone 14系列的顏色訊息，其中iPhone 14 Pro將出紫色，並有設計師畫出該色的渲染圖，沒想到有實機現身，比畫出來的圖還更美，似乎跟三星Galaxy S22的幻夜紫有得拚！

部落客根據爆料內容，曝光iPhone 14 Pro系列的紫色渲染圖，整體顏色看起來較為粉紫，頗有「仙氣紫」的Fu。（翻攝自9to5mac網站）
部落客根據爆料內容，曝光iPhone 14 Pro系列的紫色渲染圖，整體顏色看起來較為粉紫，頗有「仙氣紫」的Fu。（翻攝自9to5mac網站）

《9to5mac》報導，部落客Jioriku先前成功預測iPhone 12及後續新機有「戴口罩解鎖Face ID」的功能，日前再爆料9月將推出的iPhone 14系列新機顏色如下：

iPhone 14系列：將有綠色、紫色、藍色、黑色、白色和紅色，而紫色將取代原本iPhone 13的粉紅色。

iPhone 14 Pro系列：將有綠色、紫色、銀色、金色和石墨色，新出的紫色將取代iPhone 13 Pro的天峰藍。

換句話說，未來想要秀出新的iPhone 14系列手機，買紫色準沒錯。而紫色iPhone 14渲染圖也紛紛在網路上曝光，但是最近有不少國外媒體拿到iPhone 14 Pro的模型機，接近實機的外觀，呈現出來的紫又跟渲染圖不一樣，色調更深、更沉穩，已經從原本預測的「仙氣紫」變為時尚的暗紫色色系，更符合「Pro」級的感覺。

外媒曝光iPhone 14 Pro系列的模型機「紫色」色調，顏色又比渲染圖中的紫色更暗，整體看起來更沉穩。（翻攝自theapplehub推特）
外媒曝光iPhone 14 Pro系列的模型機「紫色」色調，顏色又比渲染圖中的紫色更暗，整體看起來更沉穩。（翻攝自theapplehub推特）

外媒曝光iPhone 14 Pro系列的模型機「紫色」色調，顏色又比渲染圖中的紫色更暗，整體看起來更沉穩。（翻攝自ForLinkin推特）
外媒曝光iPhone 14 Pro系列的模型機「紫色」色調，顏色又比渲染圖中的紫色更暗，整體看起來更沉穩。（翻攝自ForLinkin推特）

而iPhone 14 Pro系列的螢幕幾乎都表明將搭載「橫向驚嘆號」的挖孔螢幕設計，最近也有網友Po出該機的螢幕保護貼模樣，就是留下了橫向驚嘆號的外觀，但Face ID相關感測器和前鏡頭並未因此縮小，反而跟原本iPhone的瀏海螢幕大小相同。

部落客Ice universe日前曝光iPhone 14 Pro系列的保護貼，明顯為「橫向驚嘆號」的挖孔螢幕設計。（翻攝自UniverseIce推特）
部落客Ice universe日前曝光iPhone 14 Pro系列的保護貼，明顯為「橫向驚嘆號」的挖孔螢幕設計。（翻攝自UniverseIce推特）

口罩

延伸閱讀

開箱影片／KEF LSX II音響逼真重現好聲音 隨插即用輕鬆進無線Hi-Fi世界

就是要贏安卓！蘋果iPhone 14 Pro隨顯螢幕「現在才登場」但藏新技術

iPhone 14 Pro四色全曝光！「仙氣紫」非以往的紫 果粉嫌像褪色

Zenfone 9變「發光磚頭」陷災情 Asus霸氣要他們做這件事

相關新聞

比「仙氣紫」更美！iPhone 14 Pro實機曝真實新色 想PK三星幻夜紫？

距離9月蘋果（Apple）秋季發表會剩下1個月，愈來愈多的iPhone消息曝光，外媒報導，部落客爆料iPhone 14系列的顏色訊息，其中iPhone 14 Pro將出紫色，並有設計師畫出該色的渲染圖，沒想到有實機現身，比畫出來的圖還更美，似乎跟三星Galaxy S22的幻夜紫有得拚！

大學生該買幾吋筆電？過來人揭「黃金數字」 2點讓人愛不釋手

為了迎接開學季，不少準大學生趕在暑假提前做準備。一名網友就在Dcard「新生版」上發文表示，最近在挑選筆電...

標準款Apple Watch 8外型同舊款 這一款恐減少配色選項

日前有不少消息指稱，蘋果將於Apple Watch Series 8新增錶面加大的Pro款式設計，並且提高戶外環境防護能力，讓使用者能在進行極限運動時安心配戴，而在標準款設計則預期會沿用Apple Watch Series 7的外型設計，依然區分41mm規格與45mm規格。

這款Xbox手把「有聲音」只送不賣 紅色外觀超吸睛

微軟宣布與新視鏡唱片 (Interscope Records)合作，同時慶祝由詞曲作家benny blanco、說唱歌手史努比狗狗 (Snoop Dogg)，以及BTS成員Jung Kook、Jin、Jimin、V合作單曲《Bad Decisions》發行，打造一款內建揚聲器的Xbox無線控制器「Singing Controller」。

貼近大陸用戶 Apple Watch推出首個中文漢字表盤

蘋果手表為了大陸用戶推出首款中文錶盤。綜合陸媒消息，在更新iOS 16和WatchOS 9的beta版本後，Apple ...

傳暴雪娛樂與網易遊戲意見分歧 「Orbis」手機遊戲專案取消

彭博新聞指稱，暴雪娛樂與網易遊戲費時4年開發、以「Orbis」為代稱的手機遊戲專案，最終因故取消。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。