Zenfone 9今晚登場！大眼鏡頭、價格全洩一次看 網友敲碗出這款
華碩（Asus）Zenfone 9今（28）日晚間9點登場，網路上也流傳不少實機照片，價格也外洩，而最讓人注意的是背後宛如《小小兵》眼睛的2顆大鏡頭，《聯合新聞網》整理新機傳言一次看！
4色爭豔 3.5mm耳機孔
外型部分，Zenfone 9預計推出4色，分別為鏡月白、澄日紅、隕石藍和午夜黑，比Zenfone 8的顏色（黑色、銀色、白色）更多變，傳出採用砂岩紋路背蓋，背後有「09」字樣，一眼就能看出是Zenfone 9。此外，Zenfone 9也留住3.5mm耳機孔，還有ZenTouch智慧鍵，結合了電源鍵和指紋辨識，還能按著滑動瀏覽網頁。
8+ gen1處理器、IP68等級
硬體部分，據傳將搭載Snapdragon 8+ Gen 1處理器，也有IP68防水防塵等級。尺寸為146.58 x 68.17 x 9 mm，機身重量為165公克，握起來剛剛好，與前代Zenfone 8差異不大；記憶體容量及儲存空間有8GB+128GB、8GB+256GB、16GB+256GB，電池容量增大4300mAh。
5.9吋OLED挖孔螢幕 120Hz更新率
Zenfone 9為5.9吋OLED挖孔螢幕，更新率為120Hz，螢幕尺寸適中，不過有網友在意的「下巴」。
鏡頭更大顆 增六軸雲台穩定系統
與Zenfone 8相同，不再是翻轉鏡頭，前後加起來一共3顆，不過此次Zenfone 9的背後主鏡頭變得更大顆，看起來就像《小小兵》的眼睛，也是該機此次賣點。
Zenfone 9搭載5000萬畫素SONY IMX766的主鏡頭、1200萬畫素SONY IMX363的廣角鏡頭，前鏡頭為1200萬素SONY IMX363，並有「六軸混合雲台穩定系統」，提升拍照穩定性。其中夜拍模式還加入全新的光軌模式，可輕鬆拍出車流、極光、瀑布等美麗面貌。
價格傳比前代貴1000元
Zenfone 9台灣價格據傳為8GB+128GB為1萬9990元、8GB+256GB為2萬1990、16GB+256GB為2萬5990元。前代Zenfone 8定價為8GB+128GB為1萬8990元，整體來說旗艦手機的價格，Zenfone 9還算親民，
網友看完疑似Zenfone 9的外流消息認為搭載Snapdragon 8+ Gen 1處理器但價格未到2萬「CP值高」，「難得有非曲面的高階機，是可以考慮一下」、「二筒，槓！」、「辨識度絕對是最高的，非常大膽的設計」、「額頭乾脆像下巴一樣厚，就能放前鏡頭而不用挖洞了吧？」、「沒有翻轉鏡頭我可是看不上眼的喔。」也有網友敲碗，「希望有大螢幕版」。
Asus Zenfone 9— Ravi Kiran.CHAVALA (@chavRavi) July 7, 2022
- 5.9" FHD+ AMOLED display
120Hz refresh rate
- Snapdragon 8+ Gen 1
- Android 12
- 50MP Sony IMX766 OIS
6-axis hybrid gimbal stabilizer
- Side mounted fingerprint scanner
Zen Touch
- 4300mAh battery
- 3.5mm audio jack
- Dual stereo speakers#Asus #AsusZenfone9 pic.twitter.com/g3g35tps4b
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