Zenfone 9爆料全中！網友評「價格真香」 加碼曝側滑功能超讚
Zenfone 9於今（28）日晚上9點在發表會上正式亮相，《聯合新聞網》稍早整理Zenfone 9相關傳言，隨著發表會落幕也得到「爆料全中」的答案，讓大家最關心的價格一曝光，網友們似乎也相當滿意，直呼「真香！」
Zenfone 9主打小巧靈活利於單手操作，機背為砂岩紋路質感可有效防滑，最重要的是「不易沾染指紋」。Zenfone 9推出4款顏色，分別為鏡月白、澄日紅、隕石藍和午夜黑，且保有3.5mm耳機孔，機身尺寸為146.58 x 68.17 x 9 mm，機身重量為165公克，與上代的Zenfone 8差異不大。
硬體部分，搭載Snapdragon 8+ Gen 1處理器，具備IP68防水防塵等級、4,300mAh電池。其中，外觀最顯眼的「《小小兵》大眼睛」一出場引起全場歡呼，不只外表可愛，5000萬畫素SONY IMX766的主鏡頭、1200萬畫素SONY IMX363的廣角鏡頭，前鏡頭為1200萬素SONY IMX363，並有「六軸混合雲台穩定系統」，提升拍照穩定性。其中夜拍模式還加入全新的光軌模式，可輕鬆拍出車流、極光、瀑布等美麗面貌。
網讚「ZenTouch」太順滑 一致點評有遺珠
Zenfone 9的「側邊指紋辨識」（ZenTouch）具備可自訂快捷鍵、滑動（網）頁面、開啟通知欄等一鍵多用的強大功能，功能曝光讓網友們狂喊讚，但也有多數網友一致點出這次的遺珠之憾，紛紛喊話「沒有大螢幕喔？」、「5.9吋螢幕真的太小了」、「可惜！螢幕小了點」、「我6.2吋就嫌小了...」。
價格19,990元起跳「真香！」 開賣時間曝光
正如傳言所說「比前代貴1000元」，發表會正式公布定價，記憶體容量及儲存空間價格8GB+128GB為1萬9990元、8GB+256GB為2萬1990元、16GB+256GB為2萬5990元，網友們看了近乎狂讚「價格真香」，但全員似乎還剩下一個疑問，「Zenfone 9什麼時候開賣？」。
據悉，新機將於明（29）日全台華碩專賣店、ASUS Store及各大電商平台開賣，8月1日全通路上市。
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