M2版MacBook Pro台灣悄開賣、最快下周到貨 超香MacBook Air配BTS方案快來了？

蘋果（Apple）6月在WWDC 2022發表M2版MacBook Pro和MacBook Air，如今M2版MacBook Pro正式在台開賣了！而被網友大讚香噴噴的MacBook Air則還要再等一等。

M2版的13吋MacBook Pro昨（18）日悄悄在蘋果官網開賣，跟前代2020年版（M1版）的MacBook Pro相比，最大的升級就是使用M2晶片，外型和其他主要規格一模一樣，也是唯一1款「沒有瀏海」的MacBook筆電，14吋與16吋都已換上瀏海螢幕外型。外型跟主要規格跟前代M1版沒有太大的差異。

M2版的13吋MacBook Pro與前代差異僅有處理器的不同，同時也是唯一一款沒有瀏海螢幕的MacBook。（翻攝自蘋果官網） 《聯合新聞網》實測，若7月19日下訂M2版的13吋MacBook Pro，最快可在7月29日拿到貨。（翻攝自蘋果官網）

M2版的13吋MacBook Pro定價為3萬9900元（256GB）起、512GB為4萬5900元起，《聯合新聞網》實測，若今（19）日下訂這2種版本，最快可在下周五（7月29日）拿到熱騰騰新貨，但無法到蘋果直營店取貨。

M2版的13吋MacBook Pro與前代差異僅有處理器的不同，同時也是唯一一款沒有瀏海螢幕的MacBook。（翻攝自蘋果官網）

而外型更加纖薄、果粉最期待的M2版MacBook Air，台灣蘋果官網目前尚未有開賣消息，不過NCC的認證網站在上（6）月28日已通過審核，型號為A2681，加上美國、日本及香港等地已於7月15日在官網開賣，相信不久之後台灣也會跟上腳步，如此一來也有機會比照他國作法，將M2版MacBook Air搭上「BTS（Back To School）」教育方案享受優惠價。

M2版MacBook Air外型重新打造，外型更加纖薄，比前代體積少20%，螢幕也改成「瀏海螢幕」。（翻攝自蘋果官網）

NCC認證網站在6月28日已通過蘋果新筆電審核，被猜可能是M2版MacBook Air。（翻攝自NCC認證網站）

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