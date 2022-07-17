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台灣蘋果BTS方案曝光送這物？網友失望…想要比照美國、官方回應了！

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台灣蘋果BTS方案曝光送這物？網友失望…想要比照美國、官方回應了！

聯合新聞網／ 綜合報導
美國2022 BTS教育方案已於6月24日開跑，這次改送禮品卡，其中M2版的MacBook Air也包含在內，羨慕不少台灣網友。（翻攝自蘋果官網）
美國2022 BTS教育方案已於6月24日開跑，這次改送禮品卡，其中M2版的MacBook Air也包含在內，羨慕不少台灣網友。（翻攝自蘋果官網）

蘋果BTS（Back To School）教育方案日前已在其他國家起跑，像是美國從6月24日至9月26日期間，購買該方案者不再送AirPods耳機，而改送Apple禮品卡，至於何時輪到台灣，日前有網友曝光蘋果直營店的影片，「贈品內容」似乎呼之欲出了！

一名網友在Dcard分享一段影片，提到蘋果A13直營店疑似播放BTS 2022的宣傳影片，上頭可見購買Mac或iPad的優惠組合，「內含AirPods」，似乎表明台灣的BTS教育方案贈品為AirPods，依照以往慣例，可以再補差價換成AirPods Pro，引起網友熱議，不過隨後該文已遭刪除。

日前有網友Po出蘋果A13直營店的影片，上頭寫著購買Mac或iPad的優惠組合，「內含AirPods」，似乎是台灣今年BTS教育方案，不過該文很快就遭到刪除。（翻攝自Dcard）
日前有網友Po出蘋果A13直營店的影片，上頭寫著購買Mac或iPad的優惠組合，「內含AirPods」，似乎是台灣今年BTS教育方案，不過該文很快就遭到刪除。（翻攝自Dcard

日前有網友Po出蘋果A13直營店的影片，上頭寫著購買Mac或iPad的優惠組合，「內含AirPods」，似乎是台灣今年BTS教育方案，不過該文很快就遭到刪除。（翻攝自Dcard）
日前有網友Po出蘋果A13直營店的影片，上頭寫著購買Mac或iPad的優惠組合，「內含AirPods」，似乎是台灣今年BTS教育方案，不過該文很快就遭到刪除。（翻攝自Dcard

日前有網友Po出蘋果A13直營店的影片，上頭寫著購買Mac或iPad的優惠組合，「內含AirPods」，似乎是台灣今年BTS教育方案，不過該文很快就遭到刪除。（翻攝自Dcard）
日前有網友Po出蘋果A13直營店的影片，上頭寫著購買Mac或iPad的優惠組合，「內含AirPods」，似乎是台灣今年BTS教育方案，不過該文很快就遭到刪除。（翻攝自Dcard

也有網友心急向蘋果官網客服詢問BTS方案細節，蘋果回應，「直到目前為止，Apple還沒有接到任何今（2022）年BTS的活動信息（訊息）喔。」客服也提到，若活動正式開始，也會在官網的教育商店首頁以藍色字體提醒。

不少網友看完表示，「A13那篇被刪也蠻傻眼的，什麼鬼啊。」、「今年（BTS方案）真的好晚喔」、「去（2021）年是7/16，凌晨2:00開始更新，早上6:00開放。」也有網友對台灣BTS方案送AirPods感到失望，「我真的比較想要禮品卡去買二代筆（Apple Pencil）。」

一名網友心急向蘋果官網客服詢問台灣BTS方案，得到回應是「Apple還沒有接到任何今年BTS的活動信息喔。」（翻攝自Dcard）
一名網友心急向蘋果官網客服詢問台灣BTS方案，得到回應是「Apple還沒有接到任何今年BTS的活動信息喔。」（翻攝自Dcard

以美國蘋果的BTS教育方案為例，符合教育商店資格的民眾，可享教育價優惠，如購買Mac可以獲得150美元（約台幣4487元）的禮品卡，還包含M2版的MacBook Air；購買iPad Air 5和iPad Pro可獲得100美元（約台幣2992元）禮品卡，而禮品卡序號會在產品出貨或自行取貨後的24小時內送到指定E-Mail，可於下次在蘋果官網購物時使用。

BTS 美國 網購

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