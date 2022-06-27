蘋果AirPods Pro 2外觀首曝光！6大功能要變「最強降噪藍牙耳機」

蘋果（Apple）於2019年10月推出第1代AirPods Pro至今近3年未再推出新款，不過日前有外媒公布了第2代AirPods Pro（簡稱AirPods Pro 2）外觀曝光，並可能在今年9月登場，將有更多超強功能出現，恐怕將再次占領「最強降噪藍牙耳機」的地位了。

據52 Audio報導，AirPods Pro 2外型不像是如先前所述如同Beats Studio Buds的外觀，並非無耳柄設計，而是像AirPods 3外型類似耳柄較短，但保留第一代AirPods的耳塞。除了外型之外，《聯合新聞網》統整AirPods Pro 2的6大亮點如下：

外媒曝AirPods Pro 2外觀，一樣為入耳式設計，但耳柄較短。（翻攝自52 Audio網站）

（1.） 晶片更新效能提升，並減少功耗，增加降噪能力。該晶片也未像蘋果筆電處理器一樣更新名稱，而是叫「新」H1晶片。

（2.） 充電盒接孔捨棄Lightning改為Type-C。

（3.） 可當簡易助聽器。充電盒側邊有「收音孔」，可進行收音後傳入AirPod Pro 2，放大外圍的聲音，協助聽力受損的族群使用。

（4.） 發出聲音提示位置。充電盒的底部有喇叭孔（揚聲器），AirPod Pro 2支援「尋找我的iPhone」App，可透過充電盒發出的聲音尋找位置，若耳機插錯位置時也會發出聲音。

（5.） 支援心率檢測等健康功能，還能量體溫。AirPod Pro 2搭載心率傳感器可分析內耳數據監測心率。

（6.） 如同Airpod 3一樣，強調有特製的高位移範圍Apple驅動單體與高動態範圍擴音器，空間音訊技術能透過頭部追蹤來營造沉浸式的劇院環境，體驗環繞音效效果。

外媒曝AirPods Pro 2的充電盒設計，底部改為Type-C、並有喇叭孔，側邊有收音孔可以收音，放大外圍的聲音，讓耳機變成助聽器。（翻攝自52 Audio網站）

第一代AirPods Pro為2019年10月推出，至今已3年未出新款。（翻攝自蘋果官網）

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