等好久！蘋果AirPods Pro 2傳下半年登場 外型大變動、這一款恐下架

2022蘋果春季發表會沒推出AirPods Pro第2代（AirPods Pro 2），更讓人好奇它到底何時才會露面？知名分析師郭明錤表示，蘋果計畫在今（2022）年下半年就會推出AirPods Pro 2了。

據郭明錤在推特表示，去年推出AirPods 3至今，官網仍可見AirPods 2持續販售，可能因此導致AirPods 3在今年第2季至第3季的訂單下降30%，AirPods 3的購買需求並未大於AirPods 2，顯示產品分類政策失敗。

AirPods 3耳機機身及充電盒皆具備IPX4防水等級，AirPods Pro 2傳出充電盒也比照辦理。（翻攝自蘋果官網）

而AirPods Pro從2019年10月30日推出至今2年半，算算周期似乎應該要出新款了。為了避免該事重演，郭明錤說，蘋果預計在今年下半年推出AirPods Pro 2，但也會順勢將AirPods Pro在官網下架並停產。

據macrumors報導，AirPods Pro 2將會升級無線晶片，該晶片有主動降噪等功能，進而可增加電池使用時間，並支援Apple Music上的「無損音質」。此外，充電盒也會像AirPods 3一樣具有防水功能，加上耳機若放錯位置時，可發出聲音提醒使用者。AirPods Pro 2也傳出將去除耳柄，類似去年發布的Beats Studio Buds的外型，若真是如此，不曉得果粉會不會埋單。

AirPods Pro 2也傳出將去除耳柄，類似去年發布的Beats Studio Buds的外型。（翻攝自蘋果官網）

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