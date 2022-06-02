快訊

中職／首例被抓包！手套有外部物質 悍將威迪茲遭逐出場

恩恩爸求公布錄音檔 新北119同仁不解嘆成「代罪羔羊」

一張圖看端午連假天氣 梅雨鋒面「這日」再報到

網友稱在臉書買到「Pixel 7 Pro」 用3週才驚覺尚未發布

聯合新聞網／ 綜合報導
網友聲稱自己買到未發布的Pixel 7 Pro，在貼文發出後手機資料隨即遭遠端刪除。圖擷自9to5google
網友聲稱自己買到未發布的Pixel 7 Pro，在貼文發出後手機資料隨即遭遠端刪除。圖擷自9to5google

日前Google尚未發布的Pixel 7原型機被放上eBay拍賣，昨（1）日更有網友聲稱買到Pixel 7 Pro原型機，並已使用三週，引起網友質疑其真實性。

據《9to5google》報導，日前有網友在「Reddit」聲稱在Facebook Marketplace買到未發布的Pixel 7 pro原型機。他表示，原先以為自己買到的是Pixel 6 Pro，使用三週後才赫然發現是未發布的Pixel 7 pro。

許多網友留言不解為何會用三周後才發現自己買錯，原PO提到他買的是黑色，若沒仔細看，的確可能混淆。原PO也提到，在貼文發出後手機資料就被遠端清除，無法使用，但仍被網友質疑此貼文真實性。

Reddit

延伸閱讀

前7-11店員揪「3大錯誤」打臉詐騙 網讚爆：不愧是專業員工

慣老闆邪惡算法曝！工時10小時「月薪拿13K」網：動物都拿比妳高

賣肉粽能月入300萬？釣出44年老店二代曝光真實內幕

她留12年長髮被剪成「狗啃短髮」 網傻眼：設計師要慎選

相關新聞

Google不藏了？Pixel 7原型機莫名曝光被「拍賣」 還用這台新手機拍照

去年在 Google Pixel 6 正式發表前，手機的外型、規格幾乎可以說是被爆光光，今年 Google 則是搶先一步（？）在 I/O 大會上自己先公開 Pixel 7 系列的外觀，並直接預告會在秋季上市。不過就在本週二，eBay 上卻出現了黑色的 Pixel 7 原型機，甚至還可以從玻璃機身的反光發現照片是用 Pixel 7 Pro 所拍攝的。

網友稱在臉書買到「Pixel 7 Pro」 用3週才驚覺尚未發布

日前Google尚未發布的Pixel 7原型機被放上eBay拍賣，昨（1）日更有網友聲稱買到Pixel 7 Pro原型機，並已使用三週，引起網友質疑其真實性。

蘋果2022 WWDC秀「白瀏海」？看新版MacBook Air五大亮點

蘋果（Apple）2022年全球開發者大會（WWDC）將於6月6日至10日舉行（台灣時間為6月7日凌晨1點起），期間將有iOS 16、iPadOS 16、watchOS 9、tvOS 16及macOS 13等軟體介紹外，可能還有新版MacBook Air、AR/VR頭戴式裝置等硬體，但後者被外媒打臉「將會延遲」。《聯合新聞網》整理這次可能出現的「硬體」亮點。

蘋果AirPods Pro 2渲染圖 外媒：外觀幾乎不變

集微網消息，據外媒MacRumors報導，AirPods Pro 2 的設計可能與1代基本相同，並不會採用傳聞中取消耳機柄的設計。

Google Pixel 7系列手機處理器細節曝光 以三星4nm製程生產

日前在Google I/O 2022期間，Google透露即將在秋季推出的Pixel 7系列手機，將會搭載Google第二款客製化Tensor處理器，而相關消息更進一步指出此款處理器將以三星4nm EUV製程技術生產，預計會在6月進行量產。

微軟Surface Laptop Go 2登場 入門款仍有這安全功能

先前提前曝光的Surface Laptop Go 2，稍早由微軟正式對外揭曉具體細節。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。