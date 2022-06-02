網友稱在臉書買到「Pixel 7 Pro」 用3週才驚覺尚未發布
日前Google尚未發布的Pixel 7原型機被放上eBay拍賣，昨（1）日更有網友聲稱買到Pixel 7 Pro原型機，並已使用三週，引起網友質疑其真實性。
據《9to5google》報導，日前有網友在「Reddit」聲稱在Facebook Marketplace買到未發布的Pixel 7 pro原型機。他表示，原先以為自己買到的是Pixel 6 Pro，使用三週後才赫然發現是未發布的Pixel 7 pro。
許多網友留言不解為何會用三周後才發現自己買錯，原PO提到他買的是黑色，若沒仔細看，的確可能混淆。原PO也提到，在貼文發出後手機資料就被遠端清除，無法使用，但仍被網友質疑此貼文真實性。
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